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Ekonomi Türksat AŞ eleman alacak
Ekonomi

Türksat AŞ eleman alacak

Türksat AŞ, bilgi teknolojileri alanındaki 8 pozisyon için 18 personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 11:38:00 -
Türksat AŞ eleman alacak

Türksat AŞ, bilgi teknolojileri (BT) proje destek personeli, BT çözüm mimarı, iş geliştirme uzmanı, BT yazılım geliştirme personeli (IFS), BT test personeli, BT yazılım geliştirme personeli, BT veri madenciliği veri analizi personeli ve BT analiz personeli pozisyonları için 18 kişi istihdam edecek.

Bu pozisyonlar için üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, haberleşme mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği, matematik, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlar başvuruda bulunabilecek.

Müracaatlar “https://kariyer.turksat.com.tr/ilan/site.aspx” üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilecek. Alım şartları, zamanı ve diğer bilgilere de bu siteden ulaşılabilecek. Alım için elden başvurular kabul edilmeyecek.

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