Türksat 5A yakında hizmet vermeye başlayacak! Uydunun test çalışmaları devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin uydu teknolojilerinde olduğu gibi uzay çalışmalarında da hızını yükselttiğini söyledi. Karaismailoğlu, yeni ve yerli haberleşme uydularının üretim, entegrasyon, test ile fırlatma süreçlerinin iç içe yaşandığına işaret etti.

Önemli bir oyuncuyuz

Türkiye’nin uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Karaismailoğlu, yayıncılık ile internet erişimi hizmetleri noktasında stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncellediklerini bildirdi. Karaismailoğlu, katma değerli uydu hizmetleriyle bölgede lider; dünyada marka değeri yüksek ülke olmak istediklerini ifade etti. Türkiye’nin kara, hava, demir ve deniz ulaşımı kadar uydu iletişimiyle uzaydaki güç ve etkinliğinin de çok önemli ve hayati olduğunu dile getirdi.

Yolculuk sürüyor

Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “Türksat 5A, geçen gün 31 derece doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 5A’nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Haberleşme uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Uydumuz hizmete girdiğinde Türkiye ile Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika’nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i kapsama altına alacak.

Öncü ülkelerden olacağız

Türksat 5A, Türkiye’yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak. Uydumuz elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle televizyon yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet verecek.” Karaismailoğlu, Türkiye’nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da artacağını kaydederek, “Üretim süreçlerinde sona yaklaşılan Türksat 5B haberleşme uydusunu da bu yılın dördüncü çeyreğinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Geri ayım sürüyor

Türksat 5B’nin 42 derece doğu yörüngesinde hizmet vereceğine dikkat çeken Karaismailoğlu, bu uydunun önde gelen özelliklerinden birinin de Türksat’ın mevcut Ka-Band veri haberleşme kapasitesini 15 kat daha arttırması olacağını bildirdi. Adil Karaismailoğlu, kara, hava ve deniz araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti sunacak Türksat 5B’yle Ortadoğu, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Güney Afrika’nın kapsama altına alınacağının altını çizdi.