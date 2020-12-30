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Yaşam Türksat 5A uydusu ne zaman ve nereden uzaya gönderilecek?
Yaşam

Türksat 5A uydusu ne zaman ve nereden uzaya gönderilecek?

Bakan Adi Karaismailoğlu Türksat 5A uydusu ne zaman uzaya fırlatılacağını duyurdu. Türksat 5A uydusu için beklenen açıklama geldi. Kasım ayında uzaya fırlatılması planlanan ancak ertelenen Türksat 5A uydusu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, programın yapıldığını belirtti. Peki, Türksat 5A uydusu ne zaman uzaya gönderilecek?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 20:57:00 -
Türksat 5A uydusu ne zaman ve nereden uzaya gönderilecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Pazartesiyi salıya bağlayan gece Türksat 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda'' açıklamasında bulundu.

5a uydusu nereden fırlatılacak?

Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun SpaceX firmasının Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezine gönderileceğini, bu uydunun yaklaşık 1 ay sürecek hazırlıklar sonrasında Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini aktardı.

Türksat 5A uydusu nedir?

Türksat 5A, milli imkânlarla Türkiye'de birleştirilmesi ve 2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusudur. Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya binaen, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilen bir uydudur.Türkiye'nin ilk uydusu 10 Ağustos 1994'te fırlatıldı ve 12 yıl hizmet verdi.

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