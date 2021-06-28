Türksat 5A uydusu hizmete girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'nda düzenlenen TÜRKSAT 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Türksat 5A uydusu hizmete açıldı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Hizmete alacağımız Türksat 5A uydumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ayında Falcon 9 ile uzaya fırlatmıştık. Uzun bir test çalışması ardından servis sağlamaya hazır hale gelmiştir. Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan Türksat 5A ile mevcut uydularımızı yedekliyor, yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz.

Uydumuz Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecek. Şimdi sıra Türksat 5B uydumuzda. Türksat 5B uydumuzun testleri sürüyor.

Bu uydumuzu yılın son çeyreğinde Falcon 9 ile uzaya göndermek hedefimiz. Faydalı yük kapasitesi tüm uyguların tamamından fazla olacak 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacak. Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızın korunması açısından önemli olan 5B'nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı ön görülmektedir.

Önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz

Tübitak, Türksat, Aselsan gibi çok sayıda kurum ve kuruluşumuz kapsamında Türksat 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına gireceğiz.

Doğrudan üretim ilişkilerine dahil olan üretim biçiminin kökten değişime yol açan bu çağın adı dijital çağdır. Her çağ değişimi gibi bu süreç de dünyada siyasi sosyal ekonomik ve kültürel güç dengelerinin yeniden oluşmasına yol açacaktır. Toprağı ekmek ve makineyi kullanmak insanlık tarihinde nasıl büyük kırılmalara sebep olduysa dijital çağ da benzer sonuçlar doğuracaktır.

Yapay zeka ile çok daha farklı noktaya geçmiştir. Demokrasi dediğimiz olgu bir meydanda toplanan insanların şehrin sorunlarını tartışması ve karara bağlamasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yöntem belli yaş üzerindeki insanların tamamının seçimlerle içinde yer aldığı temsili demokrasiye dönüştü. Bugün 4 bir yanda 100 binlerce insan dijital altyapı sayesinde anında bir araya gelebiliyor.

3 nesil arasındaki fark 10'larca nesil arasındaki farkla mukayese edilmeyecek durumdadır. Bizim gençliğimizde bugün gerçekleştirdiğimiz işlemleri günlerce, haftalarca, yıllarca uğraşmak gerekiyordu. İnsanların birbiriyle iletişimi için ya belli imkan ya da programlara ihtiyaç vardı. Bugün cep telefonu ve üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesindeki insanlarla iletişime geçmek mümkün.

Ülkeler ve toplumlar arasında ciddi adaletsizlikler söz konusudur. Bireyler dijital çağın her imkanından sonuna kadar kimi yerlerde faydalanıyor. Kimi yerlerde ilkel dönem şartlarında hayata tutunmaya çalışan topluluklar vardı.