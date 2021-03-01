TÜRKSAT 5A da yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek

Ertok, “Uyduların teminat süreleri bittiğinde yerli ve milli sigorta şirketimiz devreye girecek. Bu şirketimiz vasıtasıyla yıllık sigortalanma süreci devam ettirilecek” dedi. Ertok, ayrıca Türksat 5A’yla Ku bant kapsama alanı ve kapasitesinde ciddi artış olacağını söyledi. Ertok, uydu pazarlama süreçlerinin filo bazında değerlendirildiğini belirtti. Müşteri taleplerine göre en uygun uydu üzerinden hizmet sunulduğunu anlattı. Türksat 5A’nın hem kapasiteyi arttıracağını hem de 31 derece doğu lokasyonuna dönük ülkelerin taleplerini karşılayacağını vurgulayan Ertok, şöyle konuştu: “Arap coğrafyası, Kuzey Afrika ile Avrupa’nın bazı ülkelerini yakından takip ediyoruz. ‘Hedef ülke’ belirleyerek gerek TV yayıncılığı gerekse veri haberleşmesi için pazarlama faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türksat 5A’yı Türkiye’de veri haberleşmesinde, yurt dışında da hem veri hem de TV yayıncılığı hizmetlerinde kullanacağız. Potansiyel müşterilerimizle görüşmeler devam ediyor. Uydunun performans testleri tamamlanıp hizmete alınmasının ardından da ortaya çıkacak sözleşmeler olacak.”