  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji TÜRKSAT 5A da yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek
Teknoloji

TÜRKSAT 5A da yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, kullanımdaki uyduların ‘fırlatma artı bir yıl’ olarak üretim sözleşmesi kapsamında sigortalı olduklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 08:03:00 -
TÜRKSAT 5A da yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek

Ertok, “Uyduların teminat süreleri bittiğinde yerli ve milli sigorta şirketimiz devreye girecek. Bu şirketimiz vasıtasıyla yıllık sigortalanma süreci devam ettirilecek” dedi. Ertok, ayrıca Türksat 5A’yla Ku bant kapsama alanı ve kapasitesinde ciddi artış olacağını söyledi. Ertok, uydu pazarlama süreçlerinin filo bazında değerlendirildiğini belirtti. Müşteri taleplerine göre en uygun uydu üzerinden hizmet sunulduğunu anlattı. Türksat 5A’nın hem kapasiteyi arttıracağını hem de 31 derece doğu lokasyonuna dönük ülkelerin taleplerini karşılayacağını vurgulayan Ertok, şöyle konuştu: “Arap coğrafyası, Kuzey Afrika ile Avrupa’nın bazı ülkelerini yakından takip ediyoruz. ‘Hedef ülke’ belirleyerek gerek TV yayıncılığı gerekse veri haberleşmesi için pazarlama faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türksat 5A’yı Türkiye’de veri haberleşmesinde, yurt dışında da hem veri hem de TV yayıncılığı hizmetlerinde kullanacağız. Potansiyel müşterilerimizle görüşmeler devam ediyor. Uydunun performans testleri tamamlanıp hizmete alınmasının ardından da ortaya çıkacak sözleşmeler olacak.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü
Gündem

CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında yaptığı açıklamada istifa nedenini bi..
CHP Milletvekili, partisinden istifa etti
Gündem

CHP Milletvekili, partisinden istifa etti

CHP Milletvekili Teoman Sancar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İsim vermedi ama sözleri adrese ulaştı! Ali Yalçın, merhum Erbakan'ı kullananlara gözlerinin içine baka baka seslendi
Siyaset

İsim vermedi ama sözleri adrese ulaştı! Ali Yalçın, merhum Erbakan'ı kullananlara gözlerinin içine baka baka seslendi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, aralarında HDP'nin de olduğu 9 farklı partinin katılımı ile Saadet Partisi tarafından organize edilen me..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay