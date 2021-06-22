TURKOVAC aşısı kime vurulacak? Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? TURKOVAC üçüncü doz olarak mı vurulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faz 3 çalışması başlayan yerli aşının adının TURKOVAC olarak belirlendiğini duyurdu. Gönüllülerle yürütülen aşılama programı kapsamında ilk doz aşının yapıldığı Ankara Şehir Hastanesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çevrimiçi olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının Faz 3 çalışmalarının başladığı çalışmaya konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada: “Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak için kendi aşımıza sahip olmamız önemlidir. Üçüncü aşamaya geçilen bu aşı ile son dönemece girmiş bulunuyoruz. Aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanıma geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın aşı olarak kendilerini ve yakınlarını koruma sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyorum." dedi.

TURKOVAC üçüncü doz olarak mı vurulacak?

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19 aşılarında ilk iki dozdan yaklaşık ay sonra hatırlatma dozunu tek doz yapmak gerekeceğini söyledi. Balık, "Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşımız Çin aşısı ile aynı teknolojiye sahip yani inaktif aşıdır. Dolayısıyla Çin aşısı olan vatandaşlarımız üçüncü doz olarak aşımızı yaptırabilirler" dedi.

TURKOVAC kime vurulacak?

TURKOVAC aşısı kime yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Türkiye nüfusunun 3 katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını, yerli aşının eylül ya da ekim ayında hazır olacağını söylemişti. Bakan Koca, hatırlatma dozunun da yerli aşıyla vurulacağını açıklamıştı.

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