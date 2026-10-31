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Sonbaharın şampiyonu belli oldu: İşte en çok tercih edilen balık!

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Sonbaharın şampiyonu belli oldu: İşte en çok tercih edilen balık!

Sonbaharın gelmesiyle birlikte balık satışları artarken, en çok tercih edilken balık türü de belli oldu.

#1
Foto - Sonbaharın şampiyonu belli oldu: İşte en çok tercih edilen balık!

Akdeniz ve Karadeniz’den getirilen farklı balık türlerinin satışa sunulduğu tezgahlarda inci kefali yoğun ilgi görürken, bu yıl fiyatının uygun olmasıyla palamut da tüketicilerin gözdesi haline geldi.

#2
Foto - Sonbaharın şampiyonu belli oldu: İşte en çok tercih edilen balık!

Van'da balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda hareketlilik yaşanıyor. Şehir merkezindeki balık tezgahlarında Akdeniz, Karadeniz ve diğer bölgelerden getirilen çok sayıda deniz ürünü satışa sunuluyor. Tezgahlardaki çeşitlilik ve ürün bolluğu dikkat çekerken, tüketicilerin tercihi ağırlıklı olarak Van Gölü'nün soğuk sularında yaşayan inci kefalinden yana oluyor. Balıkçı esnafı, bölge halkının ve kenti ziyaret eden turistlerin inci kefaline gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

#3
Foto - Sonbaharın şampiyonu belli oldu: İşte en çok tercih edilen balık!

İnci kefalinden sonra bu yıl hem bol hem de fiyatı uygun olan palamuta ilgi duyuluyor. Palamut bu yıl tanesi 130 liradan satışa sunulurken, inci kefali kilogramı geçen yıla oranla değişmeyerek 150 liraya satışa sunuluyor. İleriki günlerde avlanma bolluğuna göre fiyatlarda değişiklik göstereceği belirtiliyor.

#4
Foto - Sonbaharın şampiyonu belli oldu: İşte en çok tercih edilen balık!

"İLK TERCİHİMİZ VAN BALIĞIMIZ OLAN İNCİ KEFALİ" Balıkçı esnafı Alihan Kırmızıkaya, yaklaşık 20 yıldır bu mesleği severek sürdürdüğünü belirterek, sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşların özellikle inci kefaline yöneldiğini söyledi. Van balığının dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşamasının bölge halkının ilgisini artırdığını ifade eden Kırmızıkaya, "Şu an balık sezonumuz açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte ilk tercihimiz Van balığımız olan inci kefali. Çünkü inci kefali dünyada tek ve Vanlıların en çok ilgi gösterdiği balık türlerinin başında geliyor. Ondan sonra deniz ürünleri tercih ediliyor" dedi.

#5
Foto - Sonbaharın şampiyonu belli oldu: İşte en çok tercih edilen balık!

"ŞU AN GÖÇ ETMEYE BAŞLADI VE AZALDI" Deniz ürünlerinde bu yıl palamudun bol olması nedeniyle vatandaşların daha çok palamudu da tercih ettiğini dile getiren Kırmızıkaya, "Ancak palamut şu an göç etmeye başladı ve azaldı. Bolluk döneminde tanesini 80-100 liradan sattığımız palamudun fiyatı şu an 130 liraya yükseldi. Palamudun göç etmesi ve bolluk döneminin sona ermesiyle birlikte fiyatların peyderpey biraz daha artabileceğini düşünüyoruz. Şu an tezgahlarımızda 250 liradan hamsi ve istavrit, ayrıca alabalık ve diğer deniz ürünleri bulunuyor. Havaların biraz daha soğumasıyla birlikte balık çeşitliliğimizi artıracağız. Şu an havalar henüz yeterince serinlemediği için deniz ürünlerinin çeşitlerini de ilerleyen dönemde daha da zenginleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

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