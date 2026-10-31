Hisseleri tepetaklak olmuştu: Teknoloji devi İntel’e bir darbe de İsrail’de

Intel’in İsrail fabrikasında patlama gerçekleşti ve bu durum şirketin üretim süreçlerini ciddi şekilde aksattı. Kiryat Gat yakınlarındaki Fab 28 tesisinde yaşanan bu talihsiz olay, hem insani kayıplara hem de büyük bir finansal zarara yol açtı.

Yaşanan bu kaza sonucunda iki kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Intel, tesisin güvenliğini sağlamak ve durumu kontrol altına almak amacıyla üretim faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

ÜRETİM KESİNTİSİ VE FİNANSAL ETKİLER

Intel Finans Direktörü Dave Zinsner, şirketin finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda İsrail’deki Fab 28 tesisinin yaklaşık iki haftadır kapalı olduğunu doğruladı. Bu tesisin kapalı kalması, şirketin üretim planlarını ve sevkiyat takvimini doğrudan etkileyen önemli bir aksaklık olarak öne çıkıyor.

Şirket yönetimi, üretimin hafta sonuna kadar yeniden başlamasını beklediklerini ifade etti. Ancak üretimin tekrar başlaması, kesintinin yarattığı olumsuz etkilerin hemen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.

Intel, bu aksaklıklar nedeniyle 2026’nın dördüncü çeyreği ve 2027’nin ilk çeyreğinde toplam 600 milyon dolarlık bir gelir kaybı yaşamayı öngörüyor. Söz konusu tutar, doğrudan tesisin yeniden faaliyete geçmesi için yapılacak harcamalardan ziyade üretim kesintisinin gelirler üzerindeki doğrudan etkisini ifade ediyor.

Üretim kesintisinin özellikle Intel’in 10 nm sınıfındaki üretim teknolojileriyle üretilen sunucu işlemcilerini etkileyeceği belirtiliyor. Bu durum, veri merkezleri ve kurumsal sistemlere yönelik işlemcilerin tedarikinde ciddi aksamalara yol açabilir.

İlk değerlendirmelere göre patlamanın, bir gaz tüpündeki arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Olayın kesin nedeni hakkında yürütülen incelemeler devam ederken, tesisin ne zaman tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağı henüz netlik kazanmadı.

Üretimin yeniden başlamasıyla birlikte şirketin kayıpları azaltması mümkün olsa da sevkiyatların ne kadar sürede normale döneceği belirsizliğini koruyor. Intel, tedarik zincirindeki bu aksaklıkları minimize etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Yaşanan bu üretim duraklaması, özellikle sunucu işlemcisi bekleyen kurumsal müşteriler için kritik bir süreç anlamına geliyor. Şirket, yaşanan bu aksaklıkların etkilerini azaltmak için çeşitli stratejiler geliştirmeye devam ediyor.

Intel’in yaşadığı bu büyük çaplı üretim kaybı, küresel çip tedarik zincirindeki hassasiyeti bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle sunucu işlemcisi pazarındaki rekabetin yoğun olduğu bir dönemde, bu tür bir kesinti şirketin pazar payı hedeflerini de etkileyebilir.

Tesisin yeniden üretime başlaması, sevkiyatların normale dönmesi için atılacak ilk adım olacak. Ancak tam kapasiteye ulaşma süreci, teknik kontrollerin tamamlanmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.