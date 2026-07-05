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Yerel Düğün yemeği hastanelik etti!
Yerel

Düğün yemeği hastanelik etti!

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Düğün yemeği hastanelik etti!

Tokat Artova'da bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 26 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Tokat’ta düğünde ikram edilen yemek sonrası çok sayıda davetli rahatsızlandı.

 

Olay, akşam saatlerinde Artova ilçesine bağlı Yukarıgüçlü köyünde meydana geldi. Köyde gerçekleştirilen bir düğünde, davetlilere yemek ikram edildi. Yemekten bir süre sonra bazı davetlilerde, mide bulantısı ve kusma şikayeti oluştu. Rahatsızlanan 26 kişi, yakınlarının yardımı Artova İlçe Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 26 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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