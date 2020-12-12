Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" oluşunun yıl dönümünde Aşkabat'ta konferans düzenlendi
MOSKOVA (AA) - Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" statüsünü kazanmasının 25. yılı dolayısıyla "Uluslararası Barış, Güvenlik ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Tarafsızlık Politikasının Önemi" konferansı düzenlendi.
Türkmenistan'ın başkent Aşkabat'ta düzenlenen konferansa Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, çok sayıda bakan, gazeteci ve davetli katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'a yönelik tebrik mesajının da yayınlandığı konferansta, Berdimuhammedov, Türkmenistan'ın barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınma adına uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik desteğini anlattı.
Konferansta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Vladimir Norov'ın tebrik mesajları da yayınlandı.
Konferans kapsamında düzenlenen çeşitli oturumlarda, Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" siyasetine yönelik konular ele alındı.