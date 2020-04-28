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Aktüel

Türkmenistan’ı fırtına vurdu

Türkmenistan’da etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç ederken çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

2020-04-28 21:40:41 -
Türkmenistan’ı fırtına vurdu

Türkmenistan’da etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç ederken çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.



Türkmenistan genelinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınadan en çok Lebap eyaleti etkilenirken, Türkmenabat şehrinde sert rüzgar sonucu çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtınanın ardından şehrin altyapısı büyük hasar görürken mobil iletişim hizmetlerinin kesintiye uğradı. Meteoroloji Servisi, fırtınanın hızının saatte 144 kilometreye ulaştığını belirtti.



Fırtına, Özbekistan sınırında da etkili oldu


Özbekistan sınır bölgesine yönelen şiddetli fırtınanın Buhara, Navoi, Semerkand ve Kaşkaderya’da etkili olduğu kaydedildi. Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

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