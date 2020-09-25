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Aktüel Türkmenistan’da parlamento iki kanatlı olacak
Aktüel

Türkmenistan’da parlamento iki kanatlı olacak

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:03:36 -
Türkmenistan’da parlamento iki kanatlı olacak

AŞKABAT (AA) – Türkmenistan’da anayasa reformu çerçevesinde iki kanatlı parlamento sistemine geçiliyor.

Türkmenistan Devlet Haber Ajansı "Türkmenistan Bugün"e göre, anayasa reformu çerçevesinde ülkede iki kanatlı parlamento oluşturulması yönündeki anayasa değişiklik tasarısı Halk Konseyi’nde (Meclis) kabul edildi.

Kabul edilen değişiklik Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov tarafından imzalanarak onaylandı.

Yapılan değişikliğe göre, ülkede parlamento "Halk Maslahatı" ve "Meclis" adlarını taşıyan iki kanattan oluşacak. Yeni parlamento "Türkmenistan Milli Konseyi" olarak adlandırılacak.

Kabul edilen anayasa değişikliği, 2021’den itibaren yürürlüğe girecek.

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