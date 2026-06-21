Ankara'da ilginç dava: Robot süpürge mahkemeye damga vurdu!
Ankara'da bir kişi, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtığı eşinin dayısından tazminat olarak bir markanın kablosuz dikey ve robot süpürgelerini satın almasını istedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara'da bir kişi, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtığı eşinin dayısından tazminat olarak bir markanın kablosuz dikey ve robot süpürgelerini satın almasını istedi.
Ankara’da yaşayan Abbas D., eşinin amcası Soner K. tarafından telefonla aranarak hakaret ve tehdit içerikli sözlere maruz kaldığını iddia etti. Telefon görüşmesinin ardından Ankara Adliyesi'ne giden Abbas D, eşinin dayısından şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise söz konusu suçların uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Brosuna gönderdi.
DİKEY SÜPÜRGE VE ROBOT SÜRGE DAVAYI KAPATTI Dosyada görevlendirilen uzlaştırmacı, taraflar arasındaki barışı sağlamak için görüşmeler yaptığı sırada şikayetçi Abbas D. Soner K'nın kendisine tanınmış bir markanın kablosuz dikey süpürgesi ile akıllı robot süpürgesi alması halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.
Söz konusu uzlaşmanın sağlanması için Soner K. Abbas D. tarafından ortaya atılan şartları kabul ederek belirtilen marka ve modelde robot süpürge ve dikey süpürgeyi alarak yeğeninin eşine teslim etti. Uzlaşmanın sağlanmasının birlikte savcılık, Soner K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
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