Türkmenistan hükümeti acımadı! Fazla yağ ve yakıt alanlara ceza

Türkmenistan’daki fakirlik ve yoksulluğa karşı devletin yaptığı sübvasyonlar alt gelir grubunu az da olsa rahatlatırken, açgözlülük yapıp fazla miktarda ürün alanlar ise cezalandırılıyor...

Türkmenistan’da hükümet ülkede genelinde fazla bitkisel sıvı yağ satın alanları cezalandırıyor. Azatlık Radyosu Türkmen Servisinin aktarığı haberinde, Türkmenistan’da bayram tatili öncesinde devlet mağazalarında özel fiyatla satılmaya başlanan bitkisel yağı fazla miktarda satın alanların cezalandırıldığı bildirdi. Mağazalardaki gıda sıkıntısı ve yüksek fiyatlardan mağdur olan Türkmenleri rahatlatmak isteyen hükümet, bayram tatili nedeniyle daha fazla akaryakıt ve sıvı yağın indirimli fiyatla satılması için çabaladığı belirtildi. Azatlık Türkmen Servisi konuya ilişkin yaptığı haberinde “Türkmenistan’da üretilen pamuk yağı piyasa fiyatının altında fiyata satılıyordu. İnsanlar bu fiyatın uzun sürmeyeceğini hesaba kattı ve imkanı olanlar daha fazlasını almaya çalıştı. Ancak hükümet çeşitli yollara başvurarak fazladan ucuz sıvı yağ alan bu insanları tespit ederek cezalandırdı” denildi.

Yerel firmalar tarafından üretilen pamuk tohumu yağının mağazadaki ayçiçek yağına göre daha düşük kalitede ancak daha düşük bir fiyata sahip olduğu aktarıldı. Ayrıca otomobillerine 15, 20, 25 litrelik plastik kaplarda akaryakıt yükleyen alıcıların da tespit edildiği ve vatandaşlara polisler tarafından ceza uygulandığı belirtildi.

Türkmenistan halkı sefalete itiliyor

Türkmenistan’da son yıllarda un, ekmek ve şeker gibi hükümetin belirlediği sübvansiyonlu fiyatlarla satılan gıda ürünleri listesine pamuk tohumu yağı da dahil edildi. Bu nedenle kısıtlamalarla satılıyor. Devlet mağazasından bu ürünleri almak isteyenler haftalarca, bazı köylerde ise aylarca beklemek zorunda kalıyor. Pamuk tohumu yağı kalitesiz olmasına rağmen çoğunlukla düşük gelirli nüfus tarafından satın alınıyor.

Doğal kaynaklardan yüksek gelir elde eden Türkmenistan hükûmeti, nüfusunun çoğunluğunun yoksulluk içinde yaşadığını kabul etmeyi reddediyor. Temel gıda ürünlerinin sübvansiyonlu fiyatlarla satılması uygulaması da kademeli olarak durduruluyor.

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