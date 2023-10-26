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Ekonomi Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'dan Türkiye bombası
Ekonomi

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'dan Türkiye bombası

Yeniakit Publisher
2023-10-26 16:10:00 -
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'dan Türkiye bombası

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, ülkesi ve Türkiye arasında Teknoloji alanında işbirliğini geliştirmeyi önererek, 'Bu çerçevede iki ülkenin bilişim ve haberleşme teknolojileri alanında ihtisaslaşmış şirketleri arasında işbirliğinin tesis edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Türkmen tarafının bu yönde ortak faaliyetler yürütmeye hazır olduğunu belirtiyorum.' ifadelerini kullandı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, ülkesi ve Türkiye arasındaki işbirliği görüşmelerine ilişkin "Türkmen tarafı, Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkileri nitelik bakımından yeni düzeye çıkarmayı amaçlıyor." dedi.
Türkiye-Türkmenistan İş Forumu, Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Berdimuhamedov, konuşmasında, ulaştırma ve haberleşme sektörünün gelecek vadettiğine dikkati çekerek, bu alanda işbirliği sürecinin güçlendirilmesi ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi için devletin ve özel şirketlerin katılımıyla ortak "ulaştırma ve lojistik merkezi"nin oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

Tarım sektörünün ekonominin önemli alanlarından biri olduğuna işaret eden Berdimuhamedov, "Ana görevimiz ülkelerimizin gıda güvenliğini sağlamak ve bu yöndeki uluslararası çabalara katkı sağlamaktır." dedi.

Berdimuhamedov, ülkesinde tarım sektörüne büyük miktarda yatırım yaptıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Tarımsal verimliliğin artırılması, tohumculuk ve seleksiyon sektörünün geliştirilmesi, yeni iş teknolojilerin uygulanması konusunda Türkiye ile işbirliğini geliştirmeyi ve deneyim alışverişini öneriyorum. Bu yönde ihtisaslaşmış Türk şirketleriyle karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini tesis etmeye hazır olduğumuzu belirtiyorum."
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İklim değişikliğinin meydana getirdiği tehditleri vurgulayan Berdimuhamedov, su ikmal ve dağıtım sistemlerini modernleştirmeyi planladıklarını ve bu projede bölgesel ve uluslararası işbirliğine önem verdiklerini dile getirdi.

BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Berdimuhamedov, Türkmenistan'da bulunan Karakum Kanalı'nın genişletilmesi ve yan kanallarının altyapısının yenilenmesiyle ilgili projeye değinerek, bu konuda da Türk şirketleriyle yakın temas içinde olduklarını aktardı.

Bilim ve teknolojinin öneminin artmakta olduğunu belirten Berdimuhamedov, "Bu bağlamda ülkelerimizin yeni taleplere uygun olarak gelişmesi ve zamana ayak uydurmaya devam etmesi önemlidir." dedi.

Berdimuhamedov, teknoloji alanında işbirliğini geliştirmeyi önererek, "Bu çerçevede iki ülkenin bilişim ve haberleşme teknolojileri alanında ihtisaslaşmış şirketleri arasında işbirliğinin tesis edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Türkmen tarafının bu yönde ortak faaliyetler yürütmeye hazır olduğunu belirtiyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkmen tarafı, Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkileri nitelik bakımından yeni düzeye çıkarmayı amaçlıyor." diyen Berdimuhamedov, iki taraf için de uygun olması durumunda teklifleri duymaya açık olduklarını söyledi.

Berdimuhamedov, işbirliği görüşmelerinin 6-8 Aralık'ta Türkmenistan'da organize edilecek Türk İhraç Ürünleri Sergisi çerçevesinde sürdürülebileceğini ifade ederek, bir sonraki Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nun Aşkabat'ta düzenlenmesini önerdi.

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Yorumlar

Gültekin

TÜRK DEVLETİ OLARAK, NASIL AZERBAYCAN İÇİN "TEK MİLLET İKİ DEVLET "DİYORSAK, BÜTÜN TÜRK CUMHURİYETLERİ İÇİNDE BU İFADEYİ KULLANMAMIZI SAĞLAYACAK SAĞLAM TYEMELLER ÜZERİNDE İŞ BİRLİĞİ YAPILMASI ARTIK ELZEMDİR, ZAMAN KAYBETMEMELİDİR.

emekli emekli

asıl bombayı martta emekliler patlatacak, burnu büyüklerin burnu düşecek..
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