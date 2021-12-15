Türkmenistan, Afganistan’a insani yardım gönderdi

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, komşu Afganistan’a aralarında gıda, tekstil ve ev eşyası ile petrol ürünlerinin bulunduğu insani yardım malzemelerinin gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, 10 Aralık'taki hükümet toplantısında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un komşu Afganistan'a ekonomik, sosyal ve insani alanlarda sistematik ve düzenli yardım ve kapsamlı desteğin sürdürülmesi amacıyla bu ülkeye insani yardım yapılmasına ilişkin karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, insani yardım kapsamında 1200 ton gıda, tekstil ve ev eşyası ile 20 tanker vagondan oluşan petrol ürünlerinin Afganistan’a ulaştırıldığı ifade edildi.

İnsani yardımın teslim töreninde Türkmenistan'dan temsilci bir heyet yer alırken Afgan tarafından da Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Abbas Stanikzai, Herat Eyaleti Valisi Nur Ahmad İslamjar ve diğer yetkililer hazır bulundu.

İnsani yardım töreninin ardından Türkmenistan'ın katkılarıyla Afganistan'da inşa edilen Akina ve Turgundı kasabalarındaki camilere sadakalar verildi.