Türkmen Lider yeniakit.com.tr’ye konuştu: Putin, Türkiye’den izinsiz yapamaz!

yeniakit.com.tr Ankara

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, geçtiğimiz hafta Türkiye’ye karşı sert açıklamada bulunmuş, “Türkiye’nin, sağlanan mutabakat gereği İdlib’de kontrolü sağlaması ve Heyet Tahrir Şam’ı çıkarması gerektiğini ancak bunu yapmadığını” söyleyerek, “Pek çok soru işaretine ve bizde büyük hayal kırıklığına yol açıyor” ifadesini kullanmıştı.

Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev’in ardından önceki gün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin “İdlib operasyonunu dışlamıyorum” demiş, açıklamadan bir gün sonra İdlib, Rus uçakları tarafından vurulmuştu.

Astana’nın dağılmasını isteyen ABD, Fırat’ın doğusunda çeki güç benzeri bir yapı oluşturmak isterken; Rus savaş uçaklarının İdlib’i vurması, Astana Müzakerelerini nasıl etkileyeceğini akıllara getirdi.

Türkmen Lider Abdülkerim Aga: ABD, PKK’ya desteğini artırmak istiyor

yeniakit.com.tr’ye konuşan Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Lideri Abdülkerim Aga, ABD’nin Türkiye’ye zarar vermek için bölgede çekiç güç oluşturmak istediği uyarısını yaparak, Türkiye’nin bunu kabul etmemesi, direnmesi gerektiğini söyledi. Türkmen Lider Abdülkerim Aga, “ABD, orada PKK ve diğer terör örgütlerine destek veriyor ve bu desteğini daha da artırmak istiyor. Bunu da biz Türkmenler olarak, Suriyeliler olarak kabul etmeyiz. Amerika, Irak’ta yaptıkları gibi zamana yayarak Suriye’de de bunu yapmak istiyor.” dedi.

Türkiye’nin ağırdan alıyor görünmesinin sebebi!

Türkiye’nin İdlib’den terör örgütlerini yavaş yavaş çıkardığını söyleyen Türkmen Lider Abdülkerim Aga, Rusya’nın “ağırdan aldığı” ifadesini kullandığı Türkiye’nin neden bir anda temizlik yapmadığını da şu şekilde açıkladı:

“Rusya bir anda olmasını istiyor. Daha hızlı olunması gerekiyorsa çok dikkatli olunması gerekiyor. 4 milyon insan yaşıyor orada. Rusya’nın acele ederek İdlib’i vurması büyük felakete sebep olur. Türkiye’nin elinde çok büyük kozlar var. Amerika ve Rusya, Türkiye kadar güçlü olamaz Suriye’de. Türkiye güçlü bir devlet. Türk milletiyle birlikte Türkiye, Suriye halkına sahip çıktı. Türkiye, İdlib’te yaşayanlara da ‘göçe sebep olmadan, yerlerinden etmeden’ sahip çıkar. En kısa zamanda inşallah Türkiye terör örgütlerine fırsat vermez ve bölgeyi kontrolü altına alır. Aslında İdlib halkının çok büyük bölümü, kontrolü Türkiye’nin eline geçirmesini istiyor. O terör örgütleri çok küçük azınlıklar aslında. Onları halka karşı güçlü kılan şey, Türkiye düşmanlarının terör örgütlerine olan silah ve mali desteğidir. Türkiye’nin terör gruplarını oradan temizlemesi bir günü alır. Ama Türkiye hassasiyeti nedeniyle yavaş yavaş temizliyor.”

Putin neden acele etti?

Rusya’nın, Türkiye’yi işi ağırdan almakla suçlamasını doğru bulmadığını belirten Abdülkerim Aga, “Türkiye’de seçimler vardı. Bazı iç meseleleri vardı. Ama büre içerisinde operasyonlar için planlarını hazırladı. Terör örgütlerinin yerlerini bir bir tespit etti. İdlib’in terör örgütlerinden temizlenmesi sadece Rusya’nın değil, Türkiye’nin de lehinedir. Putin, İdlib vurulmadan önce Türkiye’nin iznini mutlaka almıştır. Yalnız burada Rusya, -Türkiye’nin iznini alsa dahi- operasyon yaparken göçe sebep olacak şekilde yapmamalı. Bu bölgeyi temizlememiz lazım terör örgütlerinden. Bu hepimizin isteği ama dikkatli olunması gerekiyor.” diye konuştu.

İdlib’deki örgütleri kimler destekliyor?

Türkmen Lider Aga, İdlib’deki terör örgütlerinin azınlıkta olmasına rağmen aldıkları silah yardımları ve gördükleri mali destek ile baskın konuma geldiklerini belirterek, “Sayıları üç yüzü geçmese de, para ve silah yoluyla İdlib’de insanları kandırmışlar ve terör gruplarının safına çekmişler. Bunu yapanlar kimler? Bunu yapanlar Türkiye düşmanlığı yapan ve Suriye’nin bütünlüğünü istemeyen ülkelerin ajanları. İdlib’de cirit atıyorlar.” dedi.

Aga sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Türkiye’yi ve Suriye halkını sevmeyen ülkelerin ajanlarının ve grupların da bölgeden temizlenmesi lazım. Türkiye bu güce sahip. Nasıl Cerablus’ta, nasıl El Bab’da bunu yaptıysa İdlib’de de bunu kolaylıkla yapabilir.”