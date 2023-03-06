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Dünya Türkmen Güvenlik Dairesi Başkanını PKK katletti
Dünya

Türkmen Güvenlik Dairesi Başkanını PKK katletti

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Irak’ın Kerkük kentinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden ITC eski Güvenlik Dairesi Başkanı Ahmet Tahir’in öldürülmesinin arkasında, terör örgütü PKK’nın olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 18:46:00 -
Türkmen Güvenlik Dairesi Başkanını PKK katletti

Turan, ITC eski Güvenlik Dairesi Başkanı Ahmet Tahir’e yönelik saldırının bir terör olayı olduğunu ifade etti. Turan, saldırının planlı olduğunu ve bu yöntemin PKK’ya ait olduğunu belirterek bu suikast olayının arkasında terör örgütü PKK’nın olduğunu ve başta PKK olmak üzere, tüm terör örgütlerini lanetlediğini söyledi.
“Kısa süre önce Irak güvenlik makamlarından bize aktarılan bilgilerde, terör örgütü PKK’nın Kerkük’teki Irak Türkmen Cephesi binaları ve yetkililerine yönelik saldırı düzenleyecekleri bilgileri verildi” diyen Turan, olaya ilişkin Kerkük polisi ve güvenlik güçlerinden net bir açıklama beklediklerini dile getirdi. Kerkük’teki polis ve güvenlik güçlerinden, olayın ciddiyetle araştırılmasını istediklerini aktaran Turan, Irak hükümetinden de bir komisyon kurup olayla ilgili soruşturma başlatması talebinde bulunduklarını kaydetti.

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