Türkleri sokmamak için taşkınlık çıkarmışlardı! Sayı 200 bine dayandı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği ve Rumların açılmaması için yoğun çaba sarf ettiği Kapalı Maraş'a 200 bine yakın insan tarafından ziyaret gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatar, Erdemli Belediyesince Aydınlar Mahallesi'nde kendi adını taşıyan parkın temel atma töreninde, Mersin halkıyla bir araya geldi.

Türkiye ile tarihten gelen gönül birliklerinin olduğunu dile getiren Tatar, "Bu coğrafyada milletimizin bekası ve geleceği için birlik ve beraberliğimizin korunmasının ne kadar önemli olduğunu her vesilede paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Tatar, KKTC'nin gelişmesi ve güçlenmesine yönelik adımlar attıklarını anlatarak, Doğu Akdeniz'deki hakları konusunda Türkiye ile beraber olduklarını vurguladı.

Kapalı Maraş'ı 200 bine yakın insan ziyaret etti

Geçen yıl ekim ayında bir kısmı açılan kapalı Maraş'la ilgili "Bir Maraş Açılımı gerçekleştirdik." diyen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük bir bölümü zaten açık. Kapalı olan bölüm sahil şeridi, 5 kilometrekare büyüklüğünde otellerin ve turizme yönelik birtakım konut ve yerlerin olduğu bölgeydi. Onun da 46 yıldan sonra açılması Gazimağusa şehrimize bir yenilik ve açılım getirmiştir. 46 yıldan sonra mal ve mülk sakinlerinin hala mağdur olmalarının doğru olmayacağı düşüncesiyle oranın açılımı ve insanlarının tekrar malları ve mülkleriyle buluşmaları ve dolayısıyla Maraş'ın KKTC sınırları içerisinde ekonomik ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesiyle KKTC'nin güçlendirilmesi anlamına geleceğini ve böyle bir siyasetle doğru yapıldığını şu anda müşahede etmekteyiz. O günden bugüne 200 bine yakın insan pandemi koşullarına rağmen Maraş'ı ziyaret etmiştir. Kıbrıs'a her gelen Maraş'a gidip görmek istiyor."

Konuşmaların ardından Tatar ve beraberindekiler, park için fidan dikti, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rumlar taşkınlık çıkarmıştı

Kapalı Maraş'ın bir bölümünün açılmasına tepki gösteren Kıbrıs Rum Kesiminde bir grup Rum, Derinya sınır kapısında gösteri düzenlemişti. Havai fişek atarak yangına sebep olan Rumlar taşkınlık çıkarmıştı.

Mehter Marşı dinletilip İstiklal Marşı okundu

O anlarda sınırın kuzey tarafında toplanan Kıbrıslı Türkler ise taşkınlık çıkaran Rumlara önce Mehter Marşı'nı dinletti, ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.