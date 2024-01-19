Türkleri günlerce sınırda bekletiyorlar! Bu yapılanlar ayıpTIR

Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen sistemine dahil olma taleplerine uzun süreden beri muhalif olan Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın sınır kontrollerini artırmaları şartıyla Schengene dahil olabileceklerini açıklamasından sonra Bulgaristan tarafından Türkiye sınırında yaşatılan bekleşmeler artık dayanılmaz hale geldi.

Yanlış bir uygulama

UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şener, Avusturya’dan yüklenmiş Türk ve yabancı TIR’ların uzun süreli beklemeye tabi tutulduğunu belirterek

“Özellikle Avusturya'dan yük almış olan araçlar Türkiye’ye gelirken beklemeye tabi tutuyor. Avusturya yüklerine uygulanan bekletmeler sadece Türk araçları değil diğer yabancı ülke araçlarını da mağdur ediyor. Aynı şekilde Türkiye'den Avusturya giden TIR’da beklemeye tabi tutuluyor.” Dedi

Yapılanlar insanlık dışı

Yaşananları insanlık dışı olduğunu belirten Şener, “Hani halk arasında bir deyim vardır. Filler tepişir arada çimenler ezilir. Bulgaristan'ın Schengen girebilmek için Avusturya'ya böyle bir mesaj vermeye çalışmak için Türk tırlarını üç gün dört gün kapıda bekletmesi Sürücüler açısından bakarsanız insanlık dışı bir uygulamadır. Bu iki ülke arasında bir meseledir ve kurban olarak Tırların ve sürücülerin seçilmiş olması adil değildir. Biz tüm tarafları özellikle Avusturya tarafında bu konuda inisiyatif almaya bu konuyu çözmeye davet ediyoruz” dedi.