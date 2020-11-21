Türkler Rus donanımlı Ermenileri ezdi geçti

ABD’li düşünce kuruluşu Atlantic Council de Türkiye’nin başarısını kaleme aldı.



Profesör Taras Kuzio’nun kaleme aldığı yazıda “NATO üyesi Türkiye’nin üstün askeri eğitim ve donanımı, Rus eğitim ve donanımına sahip Ermeni kuvvetlerini tamamen ezdi. Son savaştan elde edilen bir diğer önemli sonuç, jeopolitik ittifakların Rus baskısına direnmek isteyen ülkeler için yaşamsal rolü oldu. Azerbaycan’ın zaferi büyük ölçüde, Rusya’yı Ermenistan’a doğrudan veya dolaylı müdahaleden caydıran önemli bir faktör olan güçlü Türk desteği sayesinde mümkün oldu” denildi.



Analiz yazıda ayrıca “Türkiye, İHA savaşındaki liderlik rolünü, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında da kanıtladı. Güney Kafkasya’daki çatışma, Azerbaycan’ın 21. yüzyıl taktikleri ile Ermenistan’ın 20. yüzyıl ordusu arasında bir çatışmaydı. Sonuç bir fiyaskoydu. Türkiye’nin üstün askeri eğitim ve teçhizatı, Azerbaycan’a kesin bir üstünlük sağladı ve Rus eğitim ve malzemeleriyle desteklenen Ermeni kuvvetlerini tamamen alt etti. Azerbaycan’ın bu başarısında Ukrayna’nın görmezden gelemeyeceği dersler var” denildi.