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Gündem Türkkan'ın yanındaki kişi de küfürbaz çıktı
Gündem

Türkkan'ın yanındaki kişi de küfürbaz çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın yalnız olmadığı ortaya çıktı. Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın da şehit yakınına küfür ettiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 12:59:00 -
Türkkan'ın yanındaki kişi de küfürbaz çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul'da gözaltına alınan H.T. A.'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. H.T.A.'nın da şehit yakınına küfür ettiği öne sürüldü.

 

 

 

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