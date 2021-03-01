Türkiye'yi uzay ligine taşıyacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı çalışmaları kapsamında özgün hibrit roket motorları üreten Delta V’nin tesislerini ziyaret etti. Varank’a BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti.

Hedefler büyük

Varank, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Şubat’ta Milli Uzay Programı’nı ilan ettiğini hatırlattı. Programla Türkiye’yi uzay ligine taşımayı planladıklarını belirtti. Varank, “Türkiye bir uzay ülkesi. Ülkede uzay alanında gelişmiş çok önemli kabiliyetler var. Biz de Milli Uzay Programı’nı bu kabiliyetleri bir araya getirerek tam bir koordinasyon içinde önemli hedefler belirledik” şeklinde konuştu.

Roketimizi Ay'a fırlatacağız

Varank, şöyle devam etti: “Ay misyonumuzu önemli görüyoruz. Ay misyonumuzda 2023 ve 2028 yıllarında iki aşamalı bir hedefimiz var. 2023’te ilk kez kendi milli ve özgün teknolojilerimizi kullanarak Ay’la teması gerçekleştirmek istiyoruz. Misyonumuzun ilk ayağında Ay’a bir sert iniş gerçekleştireceğiz. Burada öncelikle Dünya yörüngesine çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birlikleriyle yapacağız. Ancak Dünya yörüngesinde kendi milli ve özgün roketimizi ateşleyerek uzay aracımızı Ay’la buluşturacağız.” Varank, Ay misyonunun en önemli ayaklarından biri olan milli ve özgün hibrit motor teknolojisini Delta V firmasının geliştirdiğini kaydetti. Varank, firmanın bu yaz uzay sınırını aşacak roketini ateşleyeceğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu: “Biz burada Delta V’nin uzayda kendi ateşlememizi yapacak motorları geliştirmesini bekliyoruz. Bu manada da TÜBİTAK UZAY ve Delta V’yi bir araya getirdik. Zaten birkaç aydır çalışmalarına başlamışlardı. Bu tesislerde şirketimizin kabiliyetlerini dinledik. Ay misyonumuzla ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirdik. Bütün taraflarla beraber adeta bir ön tasarım toplantısı yaptık ve Delta V yöneticilerinden gerek çalışmaları gerekse planları hakkında bilgi aldık. Milli Uzay Programımızda önemli bir yeri olan Ay misyonunun ilk aşamasını ise 2023’te başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Ay’la ilk teması kendi milli ve özgün roketimizi ateşleyerek başarmak istiyoruz. Bayrağımızı inşallah Ay’a göndermeyi düşünüyoruz.” Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) bütçesine ilişkin eleştiriler yapıldığını anımsattı. Varank, “TUA’nın bütçesini eleştirenler, devletin işleyişinden ve dev projelerin nasıl hayata geçirildiğinden bihaberler” diye konuştu. TUA’ın bütçesinin kendi teşkilat yapısı ve operasyonel ihtiyaçlarıyla ilgili olduğuna işaret ederek, “Bunun yanında Ar-Ge anlamında diğer kurumlar ödenek sunuyor. Ayrıca firmalarımızın yani Delta V’nin ya da TÜBİTAK UZAY’ın zaten kendi projeleri, yetkin çalışanları var” ifadelerini kullandı.

Proje bütçesi oluşturulacak

Ay misyonuyla ilgili projenin de bütçesini oluşturacaklarını ve firmalara kullandıracaklarının altını çizen Varank, şunları söyledi: “TUA’nın başka bütçe kaynakları da bulunuyor. Şu anda İMECE uydusunun üretimini TÜBİTAK UZAY yapıyor, 70 milyon doların üstünde bir proje. Bunun yanında Türksat 6A haberleşme uydusu projesini yine TÜBİTAK UZAY yürütüyor, 200 milyon doların üzerinde bir bütçesi var. Dolayısıyla bizim burada bir bütçe sıkıntımız yok. Bir proje bütçesiyle, bir Ar-Ge bütçesiyle kurumun kendi günlük ihtiyaçlarına yönelik bütçesini karıştırmamak lazım.”