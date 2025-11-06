  • İSTANBUL
Gündem Türkiye'yi tehdit ediyorlardı! Yunanistan'ın eski emekli Orgeneral'i haddini aştı! Köpek tasmasını koparırsa...
Gündem

Türkiye'yi tehdit ediyorlardı! Yunanistan'ın eski emekli Orgeneral'i haddini aştı! Köpek tasmasını koparırsa...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'yi tehdit ediyorlardı! Yunanistan'ın eski emekli Orgeneral'i haddini aştı! Köpek tasmasını koparırsa...

Türkiye'yi, Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Konstantinos Floros, "Komşumuzun köpekleri havlıyor, tasmasını koparırsa kafasına vururuz" diyerek tehdit etti! Türkiye'ye yönelik skandal sözlerle gündeme geldi.

Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Konstantinos Floros, Türkiye'ye yönelik skandal sözlerle gündeme geldi. "Komşumuzun köpekleri havlıyor, tasmasını koparırsa kafasına vururuz" diyerek provokatif ifadeler kullanan Floros, "Türkiye bizim düşmanımız. Onlarla yüzleşecek ordumuz, gücümüz yok " sözleriyle Yunan ordusunun yetersizliğini de itiraf etti.

Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı olan emekli Orgeneral Konstantinos Floros, ülkesinde katıldığı bir canlı yayın programında Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı. Floros'un açıklamaları, Atina'da Türk korkusunun ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk-Yunan ilişkileri, Yunan savunma sanayii ve Ukrayna ile Orta Doğu'daki savaşların bölgeye etkileri gibi konuların gündeme geldiği yayında Türkiye'yi hedef alan Floros, " Türkiye'nin hak iddiaları azalmadı. Devletlerin savaşarak elde ettiklerini, savaşmadan almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

SKANDAL:  KÖPEK TASMASINI KOPARIRSA...

Floros, Türkiye'ye yönelik sözlerinde daha da ileri giderek küstahça bir üslup takındı. Yunan general, "Komşumuzun köpekleri havlıyor. Eğer köpek tasmasını koparırsa, kafasına bir tane patlatırız; kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp kaçar" diyerek, skandal bir açıklamaya imza attı.

Görevde olduğu döneme de atıfta bulunan Konstantinos Floros, silahlı kuvvetlerin gerektiğinde güç kullanması gerektiğini savundu. "Komutan olarak görevim çerçevesinde bunu uygulamaya çalıştım. Türkiye bizim düşmanımız, Yunanistan için bir tehdit. Onlarla yüzleşecek ordumuz, gücümüz yok " diyen Floros, Türkiye'nin bölgesel etkisinden duyduğu endişeyi de açıkça dile getirdi.

Yunanistan'ın savunma sanayii konusundaki yetersizliklerini de kabul eden Floros, "Savunma sanayimiz sadece ismen var. Geride kaldık, üretmemiz gerekeni üretemiyoruz, bu yüzden dışarıdan alıyoruz" diye konuştu.(bursadabugun)

Yorumlar

AYNAYA BAKARAK KENDINI GORMUS KORKAK EMPERYALUST/SIYONIST … YUNANIN İTİ!

.....

Cyber

Almanya silah satacak, muhtemelen yine yüklü miktarda para çıkışına karsı hep yaptıklarını yani Türkiye tehditini kullanarak içeriyi razı etmek için özel olarak açıklama yaptırıyorlar
TÜM YORUMLARA GİT

