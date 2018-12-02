Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi

Türkiye’yi sürekli -kendince- tehdit eden ABD, S-400 konusunda geri adım attıramadı. ABD’nin devamlı tehditlerine maruz kalan Türkiye, “İsterlerse Patriot da alırız” diyerek ağırlığını ortaya koydu. Tehditle bir yere varılamayacağını geç de olsa anlayan ABD yönetimi, Türkiye’ye S-400 alternatifi olabilecek, NATO ile uyumlu bir hava savunma sistemi paketi hazırladı.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 15 Kasım’da Kongre’ye sunduğu “Türkiye” raporundan detaylar ortaya çıktı.

Ortaya çıkan detaylara göre, Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadında “sıradışı bir jeostratejik konuma sahip olduğu” ve “bu nedenle ABD ile Türkiye'nin önemli bölgesel menfaatleri” paylaştığına dikkat çekildi.

“Gerçek bir alternatif sunmak önemli”

Raporda, Türkiye'yi Rus S-400 füze savunma sistemi alımından vazgeçirecek gerçek bir alternatifin sunulmasının önemli olduğu kaydediliyor.

Sputnik’teki habere göre ABD yönetimi, Türkiye'ye güçlü ve NATO'yla uyumlu bir savunma sistemi sağlamak için alternatif paket geliştirdi. Rapora göre yönetim, Türkiye'nin tüm savunma gereksinimlerini karşılayacak güçlü, kabiliyetli ve NATO ile çalışabilir bir hava ve füze sistemi sağlamak üzere bir paket hazırladı. Paketin bazı kısımlarının Kongre'ye tebliğ edilmesi gerekiyor.

Kongre'nin Türkiye'ye ‘Dış Askeri Satış ve Direkt Ticari Satış' konusunda destek vermesinin, Türkiye'ye S-400 alımından çekilmesini sağlayacak gerçek bir alternatif sunmak açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

‘Türk alım programı’ tehdidi

Rapordan geçtiğimiz günlerde sızan ayrıntılara göre, Türkiye'nin S-400 alımının ABD-Türkiye ikili ilişkilerine ve Türkiye'nin NATO içindeki rolüne olumsuz etkisinin ‘kaçınılmaz olacağı' belirtiliyor ve şu ifadeler yer alıyor:

“Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, PATRIOT Hava ve Füze Savunma Sistemleri, CH-47 Chinook ağır nakliye helikopteri, UH-60 Black Hawk helikopteri ve F-16 avcı uçağı da Türk alım programlarından etkilenecekler arasındadır.”

Sözde müttefik, satışa da engel oldu

Türkiye’nin kendisinden bağımsız olmasını hazmedemeyen ABD, Rusya ile yapılacak S-400 anlaşmasına karşı olmasının yanı sıra, yerli helikopter ATAK’ın satışlarına da takoz oldu. Pakistan’a satılan 30 adet T-129 ATAK helikopterinin, ABD yönetiminin motorların teslimi konusunda sorun çıkarması yüzünden, en az 6 ay gecikmeli teslim edileceği belirtildi.

Türkiye Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) yetkilileri, ABD'nin CTS800 motorlarının tesliminde çıkardığı zorluklar nedeniyle ATAK helikopterlerinin Pakistan’a ihracıyla ilgili sözleşmenin en az 6 ay geciktirildiğini söyledi. Yetkililer, gecikmenin daha uzun sürebileceğini de ekledi. Daha önce yapılan açıklamada Pakistan'a ilk helikopterlerin 1-2 yıl içinde teslim edileceği ifade edilmişti.