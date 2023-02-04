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Dünya Türkiye'yi suçladı! "AB yatırımlarından kaçmak için..."
Dünya

Türkiye'yi suçladı! "AB yatırımlarından kaçmak için..."

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, tüccarların AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarından kaçmak için Türkiye gibi ülkeleri kullandıklarını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 09:59:00 - 2023-02-04 10:05:12
Türkiye'yi suçladı! "AB yatırımlarından kaçmak için..."

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Estonyalı ve Litvanyalı mevkidaşlarıyla Estonya'nın başkenti Tallin'de bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi suçladı.

Ortak basın toplantısında konuşan Karins, "Verilere bakarsak Kazakistan, Ermenistan ve Türkiye gibi ülkelerin ticaretinin belirli alanlarda çok fazla arttığını görüyoruz. Tüccarların, bu ülkelerin yaptırımlara uymamaları nedeniyle malları Rusya'ya yeniden gönderdikleri gayet açık görülüyor" dedi.

Giderek sıkılaşan yaptırımlardan kaçınmaya çalışan şirketlere boşluk tanınmaması gerektiğini kaydeden Letonya lideri, bu amaçla Türkiye gibi ülkelerin yaptırımlara katılmaya ikna edilmesi ve Avrupa'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

ABD ve AB, son dönemde Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye'ye baskıyı giderek artırıyor.

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Yorumlar

Nadim hatipoğlu

HADİ ORDAN SN KİMİN ADINA KONUŞTUĞUNU BU MİLLET BİLİYOR .ZEVZEKLER.
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