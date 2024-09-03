Türkiye'yi sarsan iflas! ‘Her yolculuğun bir sonu vardır’ diyerek battıklarını ilan ettiler

Haziran ayının başında iflas bayrağını çeken Alman tur operatörü FTI için iflas davası açıldı. Şirket, ‘Her yolculuğun bir sonu vardır’ diyerek veda etti.

Münih Yerel Mahkemesi, iflas eden Alman tur operatörü FTI için iflas davası açtı. Bu, iflas sürecinde görev alanlar hariç, şirketin tüm çalışanlarının işine son verileceği, sosyal medya hesaplarının kapatılacağı ve şirketin kurumsal kimliğinin resmen son bulacağı anlamına geliyor.

FTI Group, Türkiye’ye yıllık 1 milyonu aşkın turist getiren önemli tur şirketlerinden birisi olarak öne çıkıyordu.

“Her yolculuğun bir sonu vardır”

Atılan bu adımın ardından FTI, sosyal medya hesaplarından “Her yolculuğun bir sonu vardır” başlığıyla bir açıklama yaptı. “Müşterilerimize ‘#creatingjourneystoremember’ (Unutulmaz gezilerin mimarı) hashtagi ile turlar sunmayı çok isterdik.” denilen açıklamada, iflas davası ile birlikte yolun sonuna gelindiği ifade edildi. İflas davasının açılmasınına rdından tüm sosyal medya kanallarını da kapatılacağı ifade edilen açıklamda “Ancak kapılarımızı kapatmadan önce, yıllar boyunca bize sadık kalan tüm misafirlerimize ve ortaklarımıza veda etmek ve teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca tüm meslektaşlarımıza iş arayışlarında ve gelecekte başarılar dileriz!” denildi.

Münih Yerel Mahkemesinin, FTI Touristik ve onun kardeş şirketi Big Xtra için iflas davası açtı. FTI’ın mevcut iflas yöneticisi Axel Bierbach şirketin, iflas işlemlerini düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için yeterli varlığının bulunduğunu açıkladı.

İflas giderleri satışlardan karşılanacak

Alman iş ve turizm dergisi FVW'de yer alan habere göre, ön iflas sürecinde gerekli harcamalar, Raiffeisen Touristik Group'un (RTG) hisseleri ile seyahat acente zinciri TVG , çağrı merkezi Erf 24, lüks tur operatörü Windrose ve 5 vor Flug markalarının satışından elde edilen kaynaklarla sağlanacak.

İflas ödemelerinin sona ermesinin ardından 700'ü aşkın FTI ve big Xtra çalışanından 600'ünün hemen, 130'unun ise (muhasebe, IT, yabancı şirketler için paylaşımlı hizmetler çalışanları) ise süreç tamamlandığında FTI ile yolları ayrılacak.

İflas ettiğinde kasasında 30 milyon euro vardı

Öte taraftan FTI iflas ettiğinde şirketin kasasında yaklaşık 30 milyon euro para bulunduğu öğrenildi. Axel Bierbach, "Ancak, bu hesaba dahil edilmesi gereken ilgili iştirakleri içermiyor. Orada hala önemli miktarda likidite mevcuttu." diyor.

2-3 bin tedarikçi, 350 bin misafir, bankalar, WFS...

Diğer yandan, 300 bini FTI, 50 bini ise Big Xtra müşteri olmak üzere 350 bin müşterisi seyahatçilerin ödemeleri var. Buna ilaveten, 2-3 bin civarında otelci ve diğer tedarikçiler de alacak için sırada bekliyor. Ayrıca, Almanya Ekonomik İstikrar Fonunun (WFS) ve bankalarında FTI'dan yüklü talepleri olduğuna dikkat çekiliyor.

Kaynak: Turizm Güncel