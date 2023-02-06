Türkiye'yi sarsan depremden korkunç görüntüler!

AFAD kayıtlarına göre saat 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş ile birlikte; Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu birçok ilde yoğun bir şekilde hissedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Yolları, acil yardım araçları için boş bırakın. Hayati durumlar haricinde telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız." denildi.