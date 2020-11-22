Türkiye'yi kana bulayacaklardı! Hain plan: 4 kişi Adana'da kendini patlatsın, 6 kişi ise...

Terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, polisin sıkı takibinin ardından şok bir baskınla kıskıvrak yakalandı.

Ayasofya'ya saldırı hazırlığındaki Hüseyin Sağır adlı teröristin sorgusunda talimatları Mahmut Özden'den aldığı ortaya çıktı. Adana'da olduğu belirlenen Özden için düğmeye basıldı.

TRT Haber'in haberine göre, şafak operasyonu ile terör örgütünün sözde Türkiye emiri kıskıvrak enselendi. Polisin yaklaşık 4 senedir ulaşmaya çalıştığı dizüstü bilgisayar da ele geçirildi.

Telefon kullanmayan Özden'in ele geçirilen bilgisayarı DAEŞ'in şifrelerini de bir bir ortaya döktü. Talimatlarını hiyerarşik düzenle veren terörist Özden, DAEŞ'li teröristlerle haberleşmek için söz konusu dizüstü bilgisayarı kullanıyordu.

Kan donduran plan!

Emniyet, hain eylem hazırlığındaki teröristler ile sözde Türkiye emiri Mahmut Özden arasındaki mesajlara ulaştı.

DAEŞ'li teröristlerin konuşmalarında, "Bize 10 fedai lazım. Bunların 4'ü Adana'da merkezi yerlerde kendini patlatsın. Oluşan kaos ortamında diğer 6 kişi turistleri kaçırsın. Turistlerle ilgili görüntü çekip sosyal medyada yayınlayalım. Bu yayın sonrası Türkiye zor duruma düştüğünde, Türkiye'de tutuklu bulunan tüm DAEŞ üyelerinin serbest bırakılmalarını talep edelim" şeklinde skandal ifadeler yer aldı.

Sahte avukat kimliğiyle Adana Adliyesine girip hakim veya savcıları rehin almayı planlayan teröristlerin milletvekillerini de hedef aldığı tespit edildi.

İşte DAEŞ'li teröristlerin o hain konuşmaları:

"Gece bekçilerine saldırı düzenleyelim veya milletvekili, il müdürleri gibi devlet memurlarına sansasyonel eylem yapalım. Biz eylemsizlikten paslandık. Bize silah ve bomba verin, bu eylemleri gerçekleştirelim."

Özden, yazışmalarda, teröristlere aceleci davranmamalarını telkin ediyor.

"Acele etmeyin. İslam devletini kendi evinizde, mahallenizde de yaşatabilirsiniz. Kendi bölgenizde kantonlar kurun ve İslam devleti hükümlerini yaşatın."

80'den fazla şüpheli gözaltına alındı

Irak ve Suriye'den gelen talimatlar, Türkiye'de eylem yapılacak bölgeler ile silahların kime verileceğine ilişkin bilgilere ulaşıldı. Özden, sorgusunun ardından tutuklandı. Özden ile bağlantılı olanların yakalanması için birçok ilde şafak operasyonları gerçekleştirildi.

Kayseri'de yakalanan örgütün sözde Rakka emiri H.E'nin, Özden'in yakalanmasının ardından örgütü canlı tutmak için faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

FETÖ benzeri bir yapılanma ile faaliyet gösteren örgüt, düzenlenen operasyonlar ile darbe üstüne darbe yedi. Aralarında Özden ile mobil uygulama üzerinden yazışanların da yer aldığı 80'den fazla şüpheli gözaltına alındı.