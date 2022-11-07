Türkiye'yi gururlandırdılar! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl Antalya’da düzenlenen Genç Erkekler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda derece elde eden18 yaş altı 80 kiloda dünya ikincisi olan Musa Taburoğlu ile 21 yaş altı 90 kiloda dünya üçüncüsü olan Dursun Fatih Çepel’i makamında kabul etti.

Kabulde, antrenörleri Ali Osman Aydın, 29 Mayıs Okulları Etimesgut Kampüsü Müdürü Leyla Şahin Erdoğan ve Lise Müdürü Yener İnan da yer aldı.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu derecelerin 29 Mayıs Okulları için önemli bir başarı olduğunu ve farklı alanlarda da başarıların artarak devam edeceğini söyledi.

Başkan Erbaş, ziyaretin ardından sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.