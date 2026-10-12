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Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

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Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Avla Kanyonu, doğal kaya oluşumları ve dar geçitleriyle ziyaretçilerine farklı bir yürüyüş deneyimi sunuyor.

#1
Foto - Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Soğanlı Vadisi'nin devamında yer alan kanyon, düzenlenen yürüyüş etkinlikleriyle keşfediliyor.

#2
Foto - Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Fay kırığıyla oluşan ve sel sularının aşındırmasıyla bugünkü şeklini alan kanyon, yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş güzergahıyla dikkati çekiyor.

#3
Foto - Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Yer yer 60 santimetreye kadar daralan kanyonda yürüyüş yapanlar, yüksekliği 15 metreyi bulan inişli çıkışlı geçitlerden ilerliyor.

#4
Foto - Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Doğal yapısıyla öne çıkan kanyon, doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

#5
Foto - Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Avla Kanyonu’ndan kareler…

#6
Foto - Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Avla Kanyonu’ndan kareler…

#7
Foto - Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Avla Kanyonu’ndan kareler…

#8
Foto - Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Avla Kanyonu’ndan kareler…

#9
Foto - Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Avla Kanyonu’ndan kareler…

#10
Foto - Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Avla Kanyonu’ndan kareler…

#11
Foto - Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Avla Kanyonu’ndan kareler…

#12
Foto - Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Avla Kanyonu’ndan kareler…

#13
Foto - Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Avla Kanyonu’ndan kareler…

#14
Foto - Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Avla Kanyonu’ndan kareler…

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