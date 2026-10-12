Dar geçitleriyle dikkat çekiyor! Avla Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Avla Kanyonu, doğal kaya oluşumları ve dar geçitleriyle ziyaretçilerine farklı bir yürüyüş deneyimi sunuyor.
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Avla Kanyonu, doğal kaya oluşumları ve dar geçitleriyle ziyaretçilerine farklı bir yürüyüş deneyimi sunuyor.
Soğanlı Vadisi'nin devamında yer alan kanyon, düzenlenen yürüyüş etkinlikleriyle keşfediliyor.
Fay kırığıyla oluşan ve sel sularının aşındırmasıyla bugünkü şeklini alan kanyon, yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş güzergahıyla dikkati çekiyor.
Yer yer 60 santimetreye kadar daralan kanyonda yürüyüş yapanlar, yüksekliği 15 metreyi bulan inişli çıkışlı geçitlerden ilerliyor.
Doğal yapısıyla öne çıkan kanyon, doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.
Avla Kanyonu’ndan kareler…
Avla Kanyonu’ndan kareler…
Avla Kanyonu’ndan kareler…
Avla Kanyonu’ndan kareler…
Avla Kanyonu’ndan kareler…
Avla Kanyonu’ndan kareler…
Avla Kanyonu’ndan kareler…
Avla Kanyonu’ndan kareler…
Avla Kanyonu’ndan kareler…
Avla Kanyonu’ndan kareler…
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