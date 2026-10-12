Tütün tesisinde yangın paniği! Alevler deponun dışına taştı!
Mersin’in Akdeniz ilçesinde tütün ve makaron işleme tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin’in Akdeniz ilçesinde tütün ve makaron işleme tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nin 1. kısmında yer alan tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine işletmeye 112 Acil Sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, kısa sürede tesisin büyük kısmına yayıldı.
Tesisin çevresinde önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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