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Tütün tesisinde yangın paniği! Alevler deponun dışına taştı!

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AA Giriş Tarihi:

Tütün tesisinde yangın paniği! Alevler deponun dışına taştı!

Mersin’in Akdeniz ilçesinde tütün ve makaron işleme tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

#1
Foto - Tütün tesisinde yangın paniği! Alevler deponun dışına taştı!

Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nin 1. kısmında yer alan tesisin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Tütün tesisinde yangın paniği! Alevler deponun dışına taştı!

İhbar üzerine işletmeye 112 Acil Sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Tütün tesisinde yangın paniği! Alevler deponun dışına taştı!

Alevler, kısa sürede tesisin büyük kısmına yayıldı.

#4
Foto - Tütün tesisinde yangın paniği! Alevler deponun dışına taştı!

Tesisin çevresinde önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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