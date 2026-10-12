Filistinlileri suçlamak için servis ettiler! Zehirleme görüntülerinin arkasından İsrailli çıktı

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsraillilere ait hayvanların telef olması üzerinden Filistinlilere yöneltilen suçlamalar, ortaya çıkan görüntülerin ardından tartışmaya açıldı.

Filistin merkezli sosyal medya hesaplarında yayılan görüntülerin Ramallah’a bağlı el-Mugayyir köyünün doğusunda çekildiği belirtildi.

Videoda yüzünü gizleyen bir kişinin hayvanlara bir madde verdiği görülüyor. Paylaşımlara göre söz konusu hayvanlar daha sonra telef oldu.

Görüntülerde olay yerinde İsrail askerlerinin bulunması da dikkat çekti.

HAYVANLAR İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERE AİT

Filistinli kaynaklar, telef olan hayvanların el-Mugayyir yakınındaki yasa dışı Yahudi yerleşiminde yaşayan İsrailli yerleşimcilere ait olduğunu aktardı.

Olayın ardından hayvanların Filistinliler tarafından zehirlendiği yönündeki suçlamalar sosyal medyada yayılmaya başladı.

Ancak daha sonra ortaya çıkan görüntüler tartışmayı farklı bir noktaya taşıdı.

Filistinli kaynaklar, görüntülerde hayvanlara madde veren maskeli kişinin İsrailli bir yerleşimci olduğunu bildirdi.

“FİLİSTİNLİLERİ SUÇLAMAK İÇİN YAPILDI”

Filistinli kaynakların iddiasına göre zehirleme eyleminin arkasındaki amaç, hayvanların ölümünden Filistinlileri sorumlu tutmaktı.

Böylece olayın bölgedeki Filistinlilere ve mülklerine yönelik yeni baskın ve saldırılara gerekçe haline getirileceği öne sürüldü.

Ancak bu iddiaya ilişkin İsrail makamlarından henüz resmî bir soruşturma sonucu veya doğrulama açıklanmadı.

GÖRÜNTÜLERİ ELISHA YERED PAYLAŞTI

Tartışmanın dikkat çeken taraflarından biri de görüntülerin sosyal medyada yayılma biçimi oldu.

Filistin topraklarını gasbeden fanatik İsrailli Elisha Yered, çok sayıda telef olmuş hayvanın bulunduğu bir videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.

Paylaşımın ardından sosyal medyada Yered’in hayvanların ölümünden Filistinlileri sorumlu tutmaya çalıştığı yönünde yorumlar yapıldı.

Ancak hayvanlara maskeli bir kişinin madde verdiğini gösteren görüntülerin ortaya çıkması, Filistinlilere yöneltilen suçlamalara ilişkin soru işaretlerini artırdı.

İSRAİLLİLER DE ŞÜPHEYLE YAKLAŞTI

Tartışma yalnızca Filistinli sosyal medya kullanıcılarıyla sınırlı kalmadı.

Bazı İsrailli kullanıcılar da hayvanların Filistinliler tarafından zehirlendiğine yönelik anlatıya şüpheyle yaklaştı.

İsrail merkezli “HaSholel” adlı haber sitesinde, yılbaşından bu yana Batı Şeria’nın farklı noktalarında İsrailli yerleşimcilere ait hayvanların zehirlendiği yaklaşık 19 olayın kayıtlara geçtiği ve İsrail ordusunun sorumluları takip ettiği öne sürüldü.

Habere yapılan bazı yorumlarda ise Filistinlilere yöneltilen suçlamaların yayımlanan görüntülerle uyuşmadığı ifade edildi.

İSRAİL ORDUSU VE POLİSİ SESSİZ

Olayın ardından gözler İsrail makamlarına çevrildi.

İsrail ordusu veya polisinden, görüntülerdeki maskeli kişinin kimliği, hayvanların ölüm nedeni ya da Filistinlilere yöneltilen suçlamalara ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle sosyal medyada dolaşan iddiaların tüm ayrıntıları bağımsız olarak doğrulanmış değil.

ZEYTİN HASADI DÖNEMİNDE SALDIRILAR ARTTI

Tartışmalı görüntülerin, Batı Şeria’da Filistinli çiftçiler açısından yılın en kritik dönemlerinden biri olan zeytin hasadı sezonunda ortaya çıkması ayrıca dikkat çekti.

Ekim ayının başında başlayan zeytin hasadı binlerce Filistinli ailenin temel geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Filistinli çiftçiler bir taraftan ürünlerini toplamaya çalışırken diğer taraftan İsrailli yerleşimcilerin saldırıları ve İsrail ordusunun uyguladığı kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti verilerine göre, 2026’nın ilk altı ayında Batı Şeria’da 26 binden fazlası zeytin ağacı olmak üzere 45 binden fazla ağaç kesildi veya zarar gördü.

BATI ŞERİA'DA 750 BİNDEN FAZLA İSRAİLLİ YERLEŞİMCİ

Filistin'in resmî verilerine göre işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da 194 Yahudi yerleşimi ile yaklaşık 400 yasa dışı yerleşim noktası bulunuyor.

Bu bölgelerde Filistin topraklarını gasbeden 750 binden fazla İsrailli yerleşimcinin yaşadığı belirtiliyor.

Son zehirleme görüntülerinin ardından ise Filistinlilere yöneltilen suçlamaların nasıl ortaya çıktığı ve olayın arkasında kimlerin bulunduğuna ilişkin tartışmalar sürüyor.