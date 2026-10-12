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Gündem 14 gün önce ölümden kurtarmıştı! Gülşah’ın iyiliğine 7 kurşunla karşılık verdi
Gündem

14 gün önce ölümden kurtarmıştı! Gülşah’ın iyiliğine 7 kurşunla karşılık verdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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14 gün önce ölümden kurtarmıştı! Gülşah’ın iyiliğine 7 kurşunla karşılık verdi

Trabzon’un Arsin ilçesinde 20 gün önce boşandığı eski eşi Aydın Yediparmak tarafından 7 kurşunla vurularak öldürülen 33 yaşındaki Gülşah Oktay cinayetinde kahreden bir ayrıntı ortaya çıktı. Oktay’ın, kendisini hayattan koparan eski eşi Yediparmak’ın daha önce hayatını kurtardığı belirtildi.

Trabzon’un Arsin ilçesinde 20 gün önce boşandığı eski eşi Aydın Yediparmak tarafından 7 kurşunla vurularak öldürülen 33 yaşındaki Gülşah Oktay cinayetinde kahreden bir ayrıntı ortaya çıktı. Oktay’ın, kendisini hayattan koparan eski eşi Yediparmak’ın daha önce hayatını kurtardığı belirtildi.

Trabzon’da eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gülşah Oktay cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Olay, 6 Ekim günü saat 15.00 sıralarında Arsin ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi..

Edinilen bilgilere göre 33 yaşındaki Gülşah Oktay ile 51 yaşındaki Aydın Yediparmak yaklaşık 20 gün önce boşandı.

ARAÇTA BULUŞTULAR

Boşanmanın ardından Oktay ile Yediparmak olay günü yeniden bir araya geldi.

İkilinin buluştukları araçta henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladığı belirtildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yediparmak’ın yanında bulunan tabancayı çıkararak eski eşi Gülşah Oktay’a peş peşe ateş ettiği aktarıldı.

Oktay’ın vücuduna 7 kurşun isabet etti.

Yediparmak ise saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Gülşah Oktay’a olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın acil olarak ameliyata alındı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Oktay kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYETTEN SONRA KAHREDEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Gülşah Oktay’ın ölümünün ardından ortaya çıkan bir ayrıntı ise yaşanan vahşetin acısını daha da artırdı.

Oktay’ın, kendisini 7 kurşunla vurarak öldüren eski eşi Aydın Yediparmak’ın daha önce hayatını kurtardığı belirtildi.

Hayatını kurtardığı kişinin daha sonra kendi hayatına son vermesi, cinayetin ardından ortaya çıkan en çarpıcı ayrıntılardan biri oldu.

Oktay’ın Yediparmak’ın hayatını hangi olay sırasında ve nasıl kurtardığına ilişkin ayrıntılar ise paylaşılan ilk bilgilerde yer almadı.

SADECE 20 GÜN ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

Cinayetin bir başka dikkat çeken ayrıntısı ise çiftin kısa süre önce boşanmış olması.

Gülşah Oktay ile Aydın Yediparmak’ın olaydan yalnızca 20 gün önce boşandığı öğrenildi.

Boşanmanın ardından yeniden bir araya gelen ikili arasında araç içerisinde başlayan tartışmanın kısa süre içerisinde silahlı saldırıya dönüştüğü belirtildi.

Gülşah Oktay’ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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