Çalışanlar için kritik hesap! Emeklilikte 2026’mı 2027 mi avantajlı?

10, 15 VE 20 YIL ÇALIŞANLAR NE KADAR FARK ALACAK? Kıdem tazminatı tavanındaki artışın etkisinin, özellikle uzun hizmet süresi bulunan çalışanlarda daha belirgin hale geldiğine işaret eden Erdursun, brüt ücreti kıdem tazminatı tavanının üzerinde olan çalışanların, emeklilik sebebiyle işten ayrıldıklarında alabilecekleri kıdem tazminatını mevcut tavan ve yüzde 7 artış varsayımı üzerinden karşılaştırdı. Erdursun, 20 yıllık kıdemi bulunan bir çalışan açısından yalnızca kıdem tazminatı tavanındaki yüzde 7’lik artışın, yaklaşık 105 bin TL’lik bir fark oluşturduğunu aktardı. Erdursun, "Otuz yıllık kıdemi bulunan bir çalışan için ise bu fark 158 bin TL’ye yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.Devamında Erdursun, "Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki son giydirilmiş brüt ücret üzerinden ve yürürlükteki kıdem tazminatı tavanı dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle yalnızca emeklilik dilekçesinin verildiği tarih değil, iş sözleşmesinin fiilen hangi tarihte sona erdiği de önem taşıyor" dedi.