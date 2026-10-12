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Ekonomi
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Çalışanlar için kritik hesap! Emeklilikte 2026’mı 2027 mi avantajlı?

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Çalışanlar için kritik hesap! Emeklilikte 2026’mı 2027 mi avantajlı?

Emeklilik planlayan milyonlarca çalışan 2026 yılında mı yoksa 2027 yılında mı emekli olmanın daha avantajlı olacağını merak ederken uzman isimden çarpıcı tespitler geldi. Emeklilik için Aralık 2026 ile Ocak 2027 tarihlerini kıyaslayan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, karar verirken kıdem tazminatı tavanı, asgari ücret zammı ve son brüt ücretin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

#1
Foto - Çalışanlar için kritik hesap! Emeklilikte 2026’mı 2027 mi avantajlı?

Emeklilik için Aralık 2026 ile Ocak 2027 tarihlerini kıyaslayan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, karar verirken kıdem tazminatı tavanı, asgari ücret zammı ve son brüt ücretin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdursun; memur katsayısı zammı, tavan artışı ve asgari ücret senaryolarına göre çalışanların elde edebileceği kıdem tazminatı farklarını tüm detaylarıyla açıkladı.

#2
Foto - Çalışanlar için kritik hesap! Emeklilikte 2026’mı 2027 mi avantajlı?

Emeklilik planlayan çalışanlar 2026 yılında mı yoksa 2027 yılında mı emekli olmanın daha avantajlı olacağını merak ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emeklilikte kıdem tazminatının kritik önemine dikkat çekerek tüm tahmin ve hesaplamalarıyla tabloyu değerlendirdi. 2027 yılı adım adım yaklaşırken emeklilik planı yapan pek çok kişi, bu yıl da emeklilik dilekçesini Aralık 2026'da mı yoksa Ocak 2027'de mi vermenin daha avantajlı olacağını araştırmaya başladı. Uzman isimden vatandaşların merak ettiği konuyla ilgili kritik değerlendirmeler geldi.

#3
Foto - Çalışanlar için kritik hesap! Emeklilikte 2026’mı 2027 mi avantajlı?

"ÖNEMLİ BİR KIDEM TAZMİNATI FARKI YARATABİLİR" Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında bu sorunun yanıtını sadece bağlanacak emekli aylığına bakarak vermenin doğru olmadığını vurguladı. Erdursun, "Kıdem tazminatı tavanındaki artış, asgari ücrette beklenen yükseliş, çalışmaya devam edilmesi halinde elde edilecek ücret ve emeklilik sonrası gelir düzeyi birlikte değerlendirilmeli" dedi.

#4
Foto - Çalışanlar için kritik hesap! Emeklilikte 2026’mı 2027 mi avantajlı?

Erdursun, özellikle uzun yıllardır aynı iş yerinde çalışan ve brüt ücreti kıdem tazminatı tavanının üzerinde bulunan kişiler açısından birkaç haftalık beklemenin, önemli bir kıdem tazminatı farkı yaratabileceğini aktardı.

#5
Foto - Çalışanlar için kritik hesap! Emeklilikte 2026’mı 2027 mi avantajlı?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK? 2026'nın 2. yarısında, 1 Temmuz - 31 Aralık döneminde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 73.729,87 TL olarak esas alındığında, 2027'nin ilk yarısı için yaklaşık yüzde 7 oranında artış olacağını öngördüklerini belirtildi. Erdursun, kıdem tazminatı tavanının, devlet memurlarının maaş katsayılarındaki değişime bağlı olarak yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlendiğini hatırlattı.

#6
Foto - Çalışanlar için kritik hesap! Emeklilikte 2026’mı 2027 mi avantajlı?

Ocak 2027 döneminde memur maaş katsayılarındaki artışa bağlı olarak kıdem tazminatı tavanının yaklaşık yüzde 7 yükseleceğini öngördüklerini vurgulayan Erdursun, bu varsayımın gerçekleşmesi halinde mevcut 73.729,87 TL olan tavanın, yaklaşık 79 bin TL’ye çıkacağını aktardı. Erdursun, "Böylece her bir tam çalışma yılı için ödenebilecek azami brüt kıdem tazminatı yaklaşık 5.270 TL artmış olacak" dedi. Bu rakamın henüz kesinleşmiş bir tutar olmadığına vurgu yapan Erdursun, 2027 yılının ilk 6 ayında uygulanacak kıdem tazminatı tavanının memur maaş katsayılarına dair resmi düzenlemeler sonrasında netlik kazanacağını kaydetti.

#7
Foto - Çalışanlar için kritik hesap! Emeklilikte 2026’mı 2027 mi avantajlı?

10, 15 VE 20 YIL ÇALIŞANLAR NE KADAR FARK ALACAK? Kıdem tazminatı tavanındaki artışın etkisinin, özellikle uzun hizmet süresi bulunan çalışanlarda daha belirgin hale geldiğine işaret eden Erdursun, brüt ücreti kıdem tazminatı tavanının üzerinde olan çalışanların, emeklilik sebebiyle işten ayrıldıklarında alabilecekleri kıdem tazminatını mevcut tavan ve yüzde 7 artış varsayımı üzerinden karşılaştırdı. Erdursun, 20 yıllık kıdemi bulunan bir çalışan açısından yalnızca kıdem tazminatı tavanındaki yüzde 7’lik artışın, yaklaşık 105 bin TL’lik bir fark oluşturduğunu aktardı. Erdursun, "Otuz yıllık kıdemi bulunan bir çalışan için ise bu fark 158 bin TL’ye yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.Devamında Erdursun, "Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki son giydirilmiş brüt ücret üzerinden ve yürürlükteki kıdem tazminatı tavanı dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle yalnızca emeklilik dilekçesinin verildiği tarih değil, iş sözleşmesinin fiilen hangi tarihte sona erdiği de önem taşıyor" dedi.

#8
Foto - Çalışanlar için kritik hesap! Emeklilikte 2026’mı 2027 mi avantajlı?

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25 ARTIŞ İHTİMALİNDE KIDEM TAZMİNATI NASIL ETKİLENİR? Yeni yılda asgari ücretin yaklaşık yüzde 25 oranında artırılacağını öngördüklerini belirten Erdursun, bu artışın ücretleri asgari ücret artışına paralel olarak güncellenen çalışanları da ilgilendirdiğini vurguladı.

#9
Foto - Çalışanlar için kritik hesap! Emeklilikte 2026’mı 2027 mi avantajlı?

"Kıdem tazminatına esas giydirilmiş brüt ücreti 40 bin TL olan bir çalışanın ücretinin yüzde 25 artırılarak 50 bin TL’ye yükseldiğini varsayalım" diyen Erdursun, "Bu çalışanın 20 yıllık kıdemi bulunuyorsa, 2026 yılında 800 bin TL olan brüt kıdem tazminatı, 2027 yılında aynı hizmet süresi üzerinden 1 milyon TL’ye ulaşabilecek. Böylece 200 bin TL’lik bir fark oluşacak" ifadelerini kullandı.Ücret artışı kıdem tazminatı tavanını aştığında yasal tavan uygulandığına vurgu yapan Erdursun şu örneği verdi: "Brüt ücreti 90 bin TL olan bir çalışanın ücretinin 112.500 TL’ye yükselmesi, kıdem tazminatının da yüzde 25 artacağı anlamına gelmez. Bu çalışan için 2027 yılının ilk yarısında geçerli olacak yeni tavan esas alınır."

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