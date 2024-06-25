  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni bir felaketin eşiğindeyiz! Şok açıklama geldi: Bölgeye konuşlu İHA'ları vuralım

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Bakan Fidan'ın savaş uyarısı sonrası Selçuk Bayraktar'dan ses getirecek paylaşım!

Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP'den açıklama!

Tolga Özbek duyurdu: Baykar ilerleyen günlerde kartları yeniden dağıtacak bir adım atacak

Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı!

Haşhaşiler çözülüyor! 15 Temmuz’a tiyatro diyenlere kapak olsun

Suudi Arabistan bir ‘kefiye’ye yenik düştü! İstanbul Milletvekili Hasan Turan Kabe’de böyle gözaltına alındı

Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş'ten çok konuşulacak temmuz yorumu

Filistin kefiyesiyle tavaf yapan AK Partili Hasan Turan gözaltına alındı! Suud yönetiminden siyonist tavır
Teknoloji Türkiye'yi gururlandıran tablo: İSO 500’de bulunan Türk savunma sanayii şirketleri listeye girdi! İşte detaylar
Teknoloji

Türkiye'yi gururlandıran tablo: İSO 500’de bulunan Türk savunma sanayii şirketleri listeye girdi! İşte detaylar

Yeniakit Publisher
2024-06-25 18:56:00 - 2024-06-25 18:59:10
Türkiye'yi gururlandıran tablo: İSO 500’de bulunan Türk savunma sanayii şirketleri listeye girdi! İşte detaylar

Türk savunma sanayisi şirketleri dünyada ses getiriyor! Türkiye'yi 2024'te “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde üst sıralara tırmandı. İşte o savunma firmaları…

İSO 500’de bulunan Türk savunma sanayii firmaları neler? Hangi firmalar listeye girdi? İşte detaylar..

Türk savunma sanayisi şirketleri ortaya koydukları performansla “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde üst sıralara tırmandı. İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması sonuçları açıklandı. Türk savunma sanayisi şirketleri listedeki başarılarıyla dikkati çekti. Listede, üretimden satışlara göre yapılan sıralamada savunma sanayisi adına en üst sırada milli hava araçlarının tasarım ve üretimini gerçekleştiren Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) yer aldı. TUSAŞ, 55 milyar 183 milyon 358 bin 122 lira üretimden satış rakamıyla 13 basamak yükselip 17’nci oldu. İşte İSO 500′ e giren Türk savunma sanayii firmaları…

1- TUSAŞ-17

2- ASELSAN-19

3- ROKETSAN-50
ÖNE ÇIKAN VİDEO

4- OTOKAR-59

5- TUSAŞ MOTOR SANAYİİ-140

6- BMC OTOMOTİV-150

7- FNSS-167

8- MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ AŞ-181
9- HAVELSAN-235

10- DORÇE PREFABRİK-236

11- TÜMOSAN-240

12- KOLUMAN OTOMOTİV-254

13- SAMSUN YURT SAVUNMA-424

14- ALP HAVACILIK-444

Kahreden görüntü! taraftarların havai fişekli kutlamasında yangın çıktı; 5 gözaltı
Kahreden görüntü! taraftarların havai fişekli kutlamasında yangın çıktı; 5 gözaltı

Yaşam

Kahreden görüntü! taraftarların havai fişekli kutlamasında yangın çıktı; 5 gözaltı

Endonezya, Türkiye’den İnsansız hava araçlar istiyor: AKINCI TİHA ve ANKA SİHA almak istiyor
Endonezya, Türkiye’den İnsansız hava araçlar istiyor: AKINCI TİHA ve ANKA SİHA almak istiyor

Teknoloji

Endonezya, Türkiye’den İnsansız hava araçlar istiyor: AKINCI TİHA ve ANKA SİHA almak istiyor

Sosyal medyaya damga vurdu! Çocuğa istismar: Görüntüler ile ilgili flaş gelişme!
Sosyal medyaya damga vurdu! Çocuğa istismar: Görüntüler ile ilgili flaş gelişme!

Aktüel

Sosyal medyaya damga vurdu! Çocuğa istismar: Görüntüler ile ilgili flaş gelişme!

Rusya Ukrayna arasında Türkiye, ara buluculuk rolü dikkat çekiyor!
Rusya Ukrayna arasında Türkiye, ara buluculuk rolü dikkat çekiyor!

Gündem

Rusya Ukrayna arasında Türkiye, ara buluculuk rolü dikkat çekiyor!

Asya, avrupa ülkelerinin ortak derdi doğurganlık! Türk doğurganlık oranı için iddia edilen teklif
Asya, avrupa ülkelerinin ortak derdi doğurganlık! Türk doğurganlık oranı için iddia edilen teklif

Aktüel

Asya, avrupa ülkelerinin ortak derdi doğurganlık! Türk doğurganlık oranı için iddia edilen teklif

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23