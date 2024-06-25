Türkiye'yi gururlandıran tablo: İSO 500’de bulunan Türk savunma sanayii şirketleri listeye girdi! İşte detaylar
Türk savunma sanayisi şirketleri dünyada ses getiriyor! Türkiye'yi 2024'te “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde üst sıralara tırmandı. İşte o savunma firmaları…
İSO 500’de bulunan Türk savunma sanayii firmaları neler? Hangi firmalar listeye girdi? İşte detaylar..
Türk savunma sanayisi şirketleri ortaya koydukları performansla “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde üst sıralara tırmandı. İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması sonuçları açıklandı. Türk savunma sanayisi şirketleri listedeki başarılarıyla dikkati çekti. Listede, üretimden satışlara göre yapılan sıralamada savunma sanayisi adına en üst sırada milli hava araçlarının tasarım ve üretimini gerçekleştiren Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) yer aldı. TUSAŞ, 55 milyar 183 milyon 358 bin 122 lira üretimden satış rakamıyla 13 basamak yükselip 17’nci oldu. İşte İSO 500′ e giren Türk savunma sanayii firmaları…
1- TUSAŞ-17
2- ASELSAN-19
3- ROKETSAN-50
ÖNE ÇIKAN VİDEO
4- OTOKAR-59
5- TUSAŞ MOTOR SANAYİİ-140
6- BMC OTOMOTİV-150
7- FNSS-167
8- MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ AŞ-181
9- HAVELSAN-235
10- DORÇE PREFABRİK-236
11- TÜMOSAN-240
12- KOLUMAN OTOMOTİV-254
13- SAMSUN YURT SAVUNMA-424
14- ALP HAVACILIK-444
Teknoloji
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