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Gündem Türkiye'yi düşman ilan etmişlerdi! Bir skandal daha patladı
Gündem

Türkiye'yi düşman ilan etmişlerdi! Bir skandal daha patladı

Türkiye'ye yıllar sonra düşmanlarına uyguladığı CAATSA yaptırımlarını uygulama kararı alan ABD'nin Türk savunma sanayii şirketleriyle sözleşme imza aşamasına gelen ülkelere de baskı yapmaya başladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:33:00 -
Türkiye'yi düşman ilan etmişlerdi! Bir skandal daha patladı

Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını uygulayan ABD, Büyükelçilerini de harekete geçirerek Türk savunma sanayii şirketleriyle sözleşme imza aşamasına gelen ülkelerin yönetimlerine baskı yapmaya başladığı iddia edildi.

Türkiye'nin silah sattığı ülkeler

Ukrayna ile Sırbistan, Türkiye'den Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) ile insansız hava araçları (İHA) alacağını bildirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'den İHA satın alma meselesiyle oldukça yakından ilgilendiklerini ifade ederek, Türk İHA'ların oldukça başarılı olduğunu belirtti.

Ukrayna devlet silah ticaret firması Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya da, SİHA Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini ifade ederek, 48 tane SİHA alacaklarını belirtti.

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