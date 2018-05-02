Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'yi de yakından takip ediyor!

Türkiye'yi de yakından takip eden kurt yatırımcı Mark Mobius emeklilikten vazgeçti. Mobius gelişen piyasalara yatırım yapacak bir varlık yönetim şirketi kuruyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:46
Türkiye'yi de yakından takip ediyor!

81 yaşındaki piyasa gurusu Mark Mobius emeklilikten vazgeçti ve yeni bir şirket kurmaya karar verdi.
 
Dört aydan kısa süre önce Franklin Templeton Investments’ten ayrılan Mobius, gelişen piyasalara yatırım yapacak bir varlık yönetim şirketi kuruyor.
 
İsmi Mobius Capital Partners LLP olacak şirket gelecek 2-3 yılda 1 milyar dolar sermayehedefliyor. Şirketin merkezi Londra'da olacak. Bu yılın başında Franklin Templeton'dan ayrılan bir başka yöneticisi Carlos Hendenberg ve daha önce Romanya'da 2,7 milyar dolarlık bir fonun yönetiminde bulunan Greg Konieczny de yeni girişimin ortakları arasında yer alacak. 
 
Bloomberg'in haberine göre gelişen piyasalar birimlerinde 40 yıla yakın farklı pozisyonlarda çalışmalar yürüten Mobius, yaptığı açıklamada emekliliğe hazır olmadığını, Franklin Templeton'da geçen 30 yıllık sürenin ardından yeni bir şeyler yapmak istediğini belirtti. 
 
Mobius, birkaç yıldır aktif fon yönetiminden uzaklaşmıştı, Franklin Templeton'dan yapılan açıklamada kurt yatırımcının Ocak ayında emekliye ayrılmayı planladığı belirtilmişti. 
 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:46
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tek bir çivi bile kullanılmadan inşa edilen cami iki asırdır ayakta
    1. Tek bir çivi bile kullanılmadan inşa..
    2. Adana’da trafik kazası: 3’ü ağır 7..
    3. Rusya'da 19 yıl sonra bir ilk..
    4. DP Demirtaş'ı Abbasağa'da açıklayacak!
    5. KKTC skandalı! Akıl karı değil
    6. Üniversiteli genç vekillik için..
    7. Celta Vigo'da Emre Mor krizi!..
    8. Yunanistan'dan haddi aşan yeni Türkiye..
    9. Baltalı cinayetin faili tutuklandı!
    10. ASKON: S&P'nin kararı skandallar..
    11. Otomobil yayalara çarptı: 2 kişi yaralı
    12. Hakkari'de 2 komiser yardımcısına FETÖ..
    13. Eski Erzincan Milletvekili Karsu..
    14. Türkiye'yi de yakından takip ediyor!
    15. Çocuk katillerinden skandal savunma:..
    16. Emekliler ilk bayram ikramiyelerini..
    17. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
    18. Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel..
    19. Yavru baykuşlar koruma altına alındı
    20. Avrupa'da kritik gelişme! Örgüt..
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!