Türkiye'yi de yakından takip ediyor!

81 yaşındaki piyasa gurusu Mark Mobius emeklilikten vazgeçti ve yeni bir şirket kurmaya karar verdi.



Dört aydan kısa süre önce Franklin Templeton Investments’ten ayrılan Mobius, gelişen piyasalara yatırım yapacak bir varlık yönetim şirketi kuruyor.



İsmi Mobius Capital Partners LLP olacak şirket gelecek 2-3 yılda 1 milyar dolar sermayehedefliyor. Şirketin merkezi Londra'da olacak. Bu yılın başında Franklin Templeton'dan ayrılan bir başka yöneticisi Carlos Hendenberg ve daha önce Romanya'da 2,7 milyar dolarlık bir fonun yönetiminde bulunan Greg Konieczny de yeni girişimin ortakları arasında yer alacak.



Bloomberg'in haberine göre gelişen piyasalar birimlerinde 40 yıla yakın farklı pozisyonlarda çalışmalar yürüten Mobius, yaptığı açıklamada emekliliğe hazır olmadığını, Franklin Templeton'da geçen 30 yıllık sürenin ardından yeni bir şeyler yapmak istediğini belirtti.



Mobius, birkaç yıldır aktif fon yönetiminden uzaklaşmıştı, Franklin Templeton'dan yapılan açıklamada kurt yatırımcının Ocak ayında emekliye ayrılmayı planladığı belirtilmişti.

