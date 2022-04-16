Türkiye'yi casuslukla suçlayan Avusturya lideri rezil oldu
İçişleri Bakanı olduğu 2020 yılında, Türkiye ve Tayyip Erdoğan'ı Avusturya'da 'casusluk ağı' kurmakla itham eden Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için THY ile Rusya'ya uçması gündem oldu.
Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, İçişleri Bakanı olduğu 2020 yılında, Türkiye ve Tayyip Erdoğan'ı Avusturya'da 'casusluk ağı' kurmakla itham etmişti. 2 yıl sonra Şansölye Nehammer'in THY ile Rusya'ya gitmesi Twitter'da gündem oldu.
Dönemin Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer yaptığı açıklamada, ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtı kişilere ilişkin bilgilerin Türkiye’ye sızdırıldığını iddia etmişti.
Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gitti. Şansölye seyahatini Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile yaptı.