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Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Türkiye’yi ayağa kaldıran Emine Bulut’un şiddet içerikli görüntüsünü çekip paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

23 Ağustos 2019 Cuma 22:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Türkiye’yi ayağa kaldıran Emine Bulut’un şiddet içerikli görüntüsünü çekip paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.



Kırıkkale’de, 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerinde bir restoranda Fedai Varan (43) eski eşi Emine Bulut’u (38) 10 yaşındaki kızı F.B.V.’nin yanında bıçakladıktan sonra cep telefonu ile şiddet içerikli çekilen görüntü hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonrasında görüntüyü çekip, sosyal medya hesabından paylaşan B.Y.’yi (19) tespit etti. Gözaltına alınan B.Y., ifadesinin alınması üzerine Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararını almıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 22:01
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