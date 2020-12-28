Türkiye'yi arkadan vurdu! Rusya'dan Yunanistan'ın provokasyonuna skandal destek

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Yunanistan'ın İyon Denizi'nde deniz sınırını 12 mile çıkarmasının ardından Rusya'dan skandal bir hamle geldi.

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği, Twitter hesaplarından Yunanistan ile Türkiye'nin bulunduğu bir Akdeniz fotoğraf paylaşarak altına 12 mili desteklediklerini açıklayan bir paylaşımda bulundu.

Rus büyükelçiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya olarak, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesini uluslararası denizcilik rejiminin "temel taşı" olarak görüyoruz.

Söz konusu sözleşme, tüm devletlerin 12 deniz miline kadar karasuları üzerinde egemenlik hakkını tanımakta ve münhasır ekonomik bölgelerini (MEB) belirlemeleri için ilkeleri ve yöntemleri ortaya koymaktadır. Bu kurallar aynı zamanda Akdeniz için de geçerlidir.

Yunanistan Türkiye'yi Ege'de hapsetmek istiyor

Yunanistan daha önce Ege Denizi'nde deniz sınırını 12 mile çıkarmak istediğini duyurmuş fakat Türkiye'den sert tepki gelmişti. Türkiye'yi Ege'de hapsetmek isteyen Yunanistan, İyon Denizi'nde aldığı bu kararın bir sonraki adımını Ege Denizi'ndeki adaların deniz sınırında uygulamayı planlıyor. Böylece Türkiye'yi Ege Denizi'nde hapsetmek istiyor.