Türkiye'yi analiz ettiler! Yunanistan medyası şokta: Dış politika analizi yapıp öyle duyurdular,

Türkiye'de seçim sürecinin ardından yaşanan politik gelişmeler, Yunanistan'da dikkatle izlenmeye devam ediyor. Yunan ana akım medyasının önemli gazetelerinden Kathimerini'de yer alan son analizde Türkiye'deki Kabine değişikliğinin ardından yeni dönemde Yunanistan'ı nelerin beklediğine dair öngörüler sıralandı.

"Türk stratejisi ve Atina ikilemi" başlığı ile servis edilen haberde Panteion Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler profesörü Kostas Yfantis'in görüşlerine yer verildi. Yazıda Erdoğan'ın seçimden zafer ile ayrılmasının ardından iktidardaki dönemini çeyrek asıra çıkardığının altı çizilirken "2028'de üçüncü cumhurbaşkanlığı dönemi sona erdiğinde, Erdoğan ve partisi 25 yılı aşkın bir süredir Türkiye'ye liderlik etmiş olacak" denildi.

"TÜRKİYE İÇİN AYRICALIKLI BİR ORTAM"

Yfantis, Türkiye'nin gelecek beş yıllık dönemini irdelereyerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dünyadaki yeri hakkındaki algısında dramatik bir değişiklik olmadıkça, önümüzdeki beş yıl içinde Türk dış politikası tercihleri ​​büyük, stratejik olarak özerk bir ülke vizyonunu desteklemeye devam edecek. Uluslararası güç dengelerindeki değişimler sonucunda yapısal fırsatlar ortaya çıktı. Bu durum Türkiye için fırsat doğurdu" şeklindeki görüşlerini paylaştı.

Analiz haberde "Avrupa çevresindeki saldırgan Rus revizyonizmi, ABD'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki stratejik kısıtlaması, Çin'in ekonomik gücünü yansıtma ve kritik jeopolitik bölgelerde giderek daha fazla siyasi müdahaleyle bunu telafi etme kararı, Türkiye için ayrıcalıklı bir ortam oluşturdu" ifadeleri de dikkat çekti.

SAVUNMADAKİ ÜRETİME DİKKAT ÇEKTİLER

Türkiye'nin milli silah endüstrisini de mercek altına alan Kathimerini "Türkiye, teknolojide dışa bağımlılığını yüzde 70'ten yüzde 30'a indirmeyi başardı" 2002'de savunma sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 56 iken bugün bu sayı 500'e yaklaştı" ifadelerine yer verdi

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Türkiye'nin bu alandaki ihracatını on kat artarak 3 milyar doları aştığının vurgulandığı yazıda, "Türkye için görünüm daha da olumlu. 2011-2022 yılları arasında savunma malzemesi ithalatını yüzde 60 oranında azaltan Türkiye, 2011 yılında ABD'den en çok silah ithal eden 3. ülke iken bugün 19. sırada yer alıyor" denildi.

Yunan dış politikasının Ankara-Atina ilişkilerindeki seçeneklerini değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Yunan profesör Yfantis, "25 Haziran seçimlerinden sonra Atina stratejik bir ikilemle karşı karşıya kalacak" dedi.

tgrt'nin derlediği haberde: Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimin azaldığını ve bunun yaz boyunca devam etmesinin beklediğini belirten Kathimerini, "Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, Yunanistan'ın çıkarları açısından kritik olan başkentlerdeki bekleyişin de sonuna işaret ediyor ifadesine yer verildi. Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesi hızlı bir şekilde ilerlerken, Washington da Türkiye'yi yönlendirmede daha az etkili olacaktır" değerlendirmesine yer verdi.

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