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“Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının kazananları olacak”

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu toplantısında konuşma yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının kazananları olacak. Türkiye’ye güvenmeye devam edin” dedi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:51
“Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının kazananları olacak”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Almanya’nın Avrupa’nın iki önemli ekonomik gücü olduğunu belirterek, “Almanya ile dostluğumuz ve ortaklığımız köklüdür. Bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarının kazananları olacak. Türkiye’ye güvenmeye devam edin” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada, Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun, Türk-Alman iktisadi ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını söyledi. Korumacılık ve popülizmin iş dünyasının önündeki en büyük engel olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’ni (AB) de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan en iyi dayanışma örneği olarak gösterdi. Alman iş adamlarının 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’nin yanında yer alarak yatırımlarına devam ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Bugün AB en çok otomobili nereden ithal ediyor, biliyor musunuz, Türkiye’den. Japonya bizim arkamızda ikinci sırada, Kore üçüncü, ABD ise beşinci. Öte taraftan, AB’nin en çok oto ihraç ettiği ülkeler içinde Türkiye, ABD ve Çin’den sonra üçüncü sırada. İki ülkenin ekonomisi birbiriyle iç içe. Beraber çalışırsak, kazanırız. Yani gerçekten birbirimizin ortağı durumundayız, birbirimize destek olup birlikte kazanmalıyız.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 10:51
  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  2. Türkiye-Almanya Ekonomi Diyaloğu
  3. Gümrük Birliği
  4. Avrupa Birliği (AB)
  5. İkinci Dünya Savaşı

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