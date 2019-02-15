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Türkiye'ye yatırım artışında liderlik İtalya'nın

Türkiye'ye geçen yıl 6 milyar 534 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi olurken, bu dönemde Türkiye'ye sermaye girişi 381 milyon dolar yükselen İtalya, doğrudan yatırımı en fazla artan ülke olarak belirlendi- Doğrudan yabancı yatırımlarda bölge bazında Avrupa 4 milyar 234 milyon dolarla başı çekerken, ülke olarak Hollanda 833 milyon dolarla liderliğini korudu - İspanya, geçen yıl 1 milyar 227 milyon dolarla doğrudan yatırımı en fazla azalan ülke oldu

15 Şubat 2019 Cuma 11:05
Türkiye'ye yatırım artışında liderlik İtalya'nın

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türkiye'ye geçen yıl 6 milyar 534 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım gelirken, miktar bazında yatırımı en çok artan ülke İtalya oldu.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'ye 6 milyar 534 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

Bu rakamda en büyük paya, geçen yıl 4 milyar 234 milyon dolarlık doğrudan yatırım girişi gerçekleştiren Avrupa ülkeleri sahip oldu. Avrupa ülkelerinin doğrudan yatırımları, geçen yıl 2017'ye kıyasla yüzde 14, miktar bazında 693 milyon dolar azaldı

Geçen yıl, Avrupa'nın ardından Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda en büyük paya sahip olan Asyalı ülkelerin yatırımları ise yüzde 3'lük artışla 1 milyar 750 milyon dolara yükseldi.

Amerika kıtasında bulunan ülkelerin doğrudan yatırımlarda payı artış gösterirken, bu ülkelerden geçen yıl 484 milyon dolarlık yatırım girişi gerçekleşti. Amerika kıtası ülkelerinden gelen doğrudan yatırımlar 2017'de 247 milyon dolar düzeyinde bulunurken, bu da geçen bir yıllık süreçte söz konusu ülkelerin sermaye girişinde yüzde 96'lık artış yaşandığını gösterdi.

Geçen yıl, Afrika'dan 24 milyon dolarlık ve Okyanusya'dan 42 milyon dolarlık yatırım girişi gerçekleşti.

- Hollandalı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi sürüyor


Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda yıllardır lider ülke unvanını taşıyan Hollanda, geçen yıl da bu konumunu korudu. Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımların 833 milyon doları Hollandalı yatırımcılardan gelirken, söz konusu ülkenin toplam yatırımlar içindeki payı da yüzde 13 oldu.

Hollanda bu tutarla tek başına, Asya, Okyanusya, Amerika ve Afrika ülkelerinden de daha fazla doğrudan yatırıma imza attı.

Doğrudan yatırımlarda Hollanda'yı, 516 milyon dolarla Azerbaycan, 509 milyon dolarla İtalya, 465 milyon dolarla Avustralya ve 446 milyon dolarla ABD takip etti.

Arnavutluk, Bahreyn, Bulgaristan, Gürcistan, İran, İrlanda, İsrail, Lübnan, Kazakistan, Malezya, Mısır, Portekiz, Rusya, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'ın ise Türkiye'ye doğrudan yatırımları geçen yıl 10 milyon doların altında kaldı.


- Doğrudan yatırımı en fazla azalan ülke İspanya


Geçen yıl Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar miktar bazında incelendiğinde, İtalya'dan 381 milyon dolarlık yatırım artışı gerçekleştiği görüldü. İtalya, bu tutarla geçen yıl Türkiye'ye yatırımı en fazla artan ülke olurken, İtalya'yı 266 milyon dolarlık yatırım artışı ile ABD izledi.

Tayvan'dan gelen doğrudan yatırımların, 2017'de bulunduğu 6 milyon dolardan geçen yıl 246 milyon dolara çıkması dikkati çekerken, bu artış Tayvan'ı sıralamada üçüncülüğe taşıdı.

Öte yandan İspanya, geçen yıl Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımları en fazla azalan ülkeler sıralamasında başı çekti. İspanya'dan gelen doğrudan yatırımlar 2018'de 1 milyar 227 dolar azalırken, bunu 894 milyon dolarla Hollanda, 489 milyon dolarla Azerbaycan ve 417 milyon dolarla Avustralya izledi.

Bölgeler ve ülkeler bazında 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin doğrudan yatırım verileri ve değişim oranları şöyle;

Ülke2017 Yılı2018 YılıFark (%)Fark(Miktar)
Avrupa4.9274.234-14-693
Asya1.7011.750349
Amerika24748496237
Okyanusya ve Kutup Bölgesi45942-91-417
Afrika4324-44-19
Sınıflandırılamayan240--24
Toplam 7.4016.534 -12-867

Doğrudan yatırımı en fazla artan ülkeler şöyle (milyar dolar):

Ülke2017 Yılı2018 YılıFark (%)Fark (Miktar)
İtalya128509298381
ABD180446148266
Tayvan62464.000240
Lüksemburg96329243233
Güney Kore192141.026195

Doğrudan yatırımı en fazla azalan ülkeler şöyle (milyar dolar):

Ülke2017 Yılı2018 YılıFark (%)Fark (Miktar)
İspanya1.460233-84-1.227
Hollanda1.727833-52-894
Azerbaycan1.005516-49-489
Avustralya45942-91-417
Japonya19380-59-113

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:05
  1. doğrudan yatırım
  2. TCMB

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