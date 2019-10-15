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Türkiye'ye yaptırım kararı almışlardı... Dertleri belli oldu! Harekat bahane...

AB'nin, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararı almasının arkasında, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri olduğu ortaya çıktı.

15 Ekim 2019 Salı 12:39
Türkiye'ye yaptırım kararı almışlardı... Dertleri belli oldu! Harekat bahane...

Fransa ve Almanya’nın baskılarıyla Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmak için harekete geçen Avrupa Birliği (AB), anlaşamadı. Türkiye’ye silah ambargosu konusunu görüşen AB üyesi 28 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir görüşe varamazken, Lüksemburg’daki toplantıda uzlaşılan tek konu Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama kararı aldı.

Koalisyon üyelerine çağrı

Lüksemburg’da toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, silah ambargosu konusunda anlaşmaya varamayınca oybirliğiyle kınama mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada Türkiye’nin askeri operasyonunun tüm bölgedeki istikrar ve güvenliği zayıflattığı iddia edildi, ayrıca sivillere yönelik daha fazla acı, daha fazla yerinden edilme ve insani yardıma erişimin engellenmesi gibi sonuçlara neden olduğu vurgulandı. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’yi ‘oybirliğiyle’ kınayarak terör örgütü YPG/PKK’ya bir kez daha sahip çıkan AB, üye ülkelere de Ankara’ya yapılan silah satışlarını durdurma çağrısı yaptı. Açıklamada bazı AB ülkelerinin harekat nedeniyle silah ihracatını durdurduğuna dikkat çekilerek “Üye ülkeler, Türkiye’ye silah ihracatları konusundaki güçlü ulusal pozisyonlarına bağlıdır” denildi. Türkiye’nin AB’nin ortağı ve Suriye krizinde kilit aktör olduğu vurgulanan bildirgede, “DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon bakanlar düzeyinde toplanarak mevcut durumda DEAŞ ile mücadelenin nasıl sürdürüleceğini ele almalı” çağrısı yapıldı.

Doğu Akdeniz yaptırımı

Toplantıda asıl mutabakata varılan konu ise Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru doğal gaz arama faaliyetlerini engellemek oldu. AB bakanları Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj çalışmalarını bir kez daha kınadı. Brüksel, “AB Konseyi, Doğu Akdeniz’de yaşa dışı sondaj faaliyetlerinden sorumlu gerçek ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin devreye sokulması konusunda anlaştı. AB Konseyi, bu konu hakkında AB Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonunu hızlı biçimde bir teklif sunması için çağrıda bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’den Avrupa’ya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin, Suriye ve Doğu Akdeniz kararları ve Türkiye’ye yönelik yaptığı çağrıları kınadı, “Bu hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle AB ile bazı alanlardaki iş birliğimizi ciddi bir şekilde gözden geçireceğiz” açıklamasını yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin, Barış Pınarı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca başarıyla yürüttüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "PKK’nın bir uzantısı olan PYD/YPG terör örgütünün ülkemizin ulusal güvenliği ile Suriye’nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine yönelik tehdit ve saldırıları karşısında AB’nin terör unsurlarını koruyucu bir yaklaşım sergilemesi kabul edilemez." Açıklamada, AB’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü arama ve sondaj faaliyetlerini yasa dışı olarak nitelendirmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı, “AB’nin Türkiye’ye karşı emsali olmayan bu ön yargılı tutumu, uluslararası hukukla da bağdaşmamaktadır” değerlendirmesinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:39
  1. Ankara
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Türkiye
  4. yaptırım

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