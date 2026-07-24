Türkiye’ye yakın Şara’ya “Terörist” yaftası! Fondaş medyadan ilişkilere dinamit koyma girişimi!

Türkiye ile yakın işbirliği yapan, Türkiye ile ticari ve siyasi ilişkilerini güçlendiren ülkeleri, sırf ilişkiler bozulsun diye sürekli yerden yere vuran sözde muhalif fondaş medyada yeni bir çirkefliğe imza atıldı.

“O TERÖRİST DEDİĞİ ADAMLA YENİ BİR SURİYE DENKLEMİ OLUŞTU”

Sözcü TV spikeri, Suriye’yi istikrara kavuşturarak bölgenin güvenliğine katkı sunan Ahmet El Şara’dan Kravat takan terörist diye bahsederek, “Burası Türkiye Cumhuriyeti. Öyle iki tane teröriste kravat takınca herkesin alkışlayacağı bir devlet değil. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir devlet” şeklinde inanılmaz bir üslup kullandı. Sözcü’deki rezilliğe tepki gösteren Gazeteci Zafer Şahin ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Kravat takan terörist!!! O terörist dediği adamla yeni bir Suriye denklemi oluştu.. Bizim 3 tane sınır ötesi askeri operasyonla set çektiğimiz Akdeniz’e açılan koridor devlet planı yeni Suriye ile rafa kalktı. Terörist dedikleri adam Beyaz Saray’da ağırlanıyor. Bir önceki Suriye lideri gibi Türkiye’nin karşısında hangi terör örgütü varsa ona kapılarını açmıyor. Velhasıl… Türkiye’nin çıkarlarına en uygun denklem oluşmuş durumda Suriye’de. Ama senin ülkende medya sana böyle bir Suriye anlatıyor! Esad’ın arkasından sessiz ağıt yakmaya devam ediyor. Yazık” diye yazdı.