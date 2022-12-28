Türkiye'ye teklif yolu açıldı! Bu sefer gelecek gibi...

Süper Lig'e geri dönmek isteyen Anthony Nwakaeme için Beşiktaşlı gazeteciden flaş bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de Beşiktaş'a imza atan Şenol Güneş takımda köklü değişikliklere gidecek gibi. Güneş Beşiktaşlı yöneticilere kanat oyuncusu konusunda isteklerde bulunurken, Nwakaeme'nin İstanbul'a gelmesi söylentileri de peşinde getirdi.

Süper Lig'e geri dönmek isteyen Anthony Nwakaeme için Beşiktaşlı gazeteciden flaş bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de Beşiktaş'a imza atan Şenol Güneş takımda köklü değişikliklere gidecek gibi.

Güneş Beşiktaşlı yöneticilere kanat oyuncusu konusunda isteklerde bulunurken, Nwakaeme'nin İstanbul'a gelmesi söylentileri de peşinde getirdi.

Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek astronomik maaşla Suudi Arabistan takımı Al-Fayha'ya giden Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye geri dönmesi halinde nasıl bir etki yapacağı merak konusu iken Kara Kartal'ın hocası Nwakaeme'de ısrarlı.

Nico Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, transfer için tecrübeli kanat oyuncusuyla görüşmelere başladı.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; 33 yaşındaki oyuncuya 2024 yılına kadar sözleşme önerildiği belirtildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Nwakaeme için tüm koşulları zorlayacak. Siyah Beyazlılar, 33 yaşındaki oyuncuyu yeniden teklif etmeye hazırlanıyor.

Siyah Beyazlılar, 33 yaşındaki oyuncuyu yeniden teklif etmeye hazırlanıyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 30 lig maçında 13 gol ve 10 asist yapan Nwakaeme, sezon başında son güne kadar haber beklediği Beşiktaş'tan olumsuz yanıt alınca Arap kulübü Al-Fayha'ya gitti.

Beşiktaşlı olduğu bilinen gazeteci Serdar Sarıdağ Nwakaeme'nin siyah beyazlılara transferi için açıklamalarda bulundu. Sarıdağ Aspor'da katıldığı programda şunları söyledi;

"Nwakaeme, Türkiye'ye geri gelmek istiyor. Menajer aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Şu an çok sıcak bakılmıyor ama imkansız da değil. Hedeflenen oyuncular alınamazsa, Nwakaeme getirilebilir."