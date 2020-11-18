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Aktüel Türkiye'ye suikast ve bombalı eylem için gönderilen terörist tutuklandı
Aktüel

Türkiye'ye suikast ve bombalı eylem için gönderilen terörist tutuklandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçen PKK/KCK'lı terörist M.A. ile terör örgütüne iş birlikçi kazandırma faaliyetlerinde bulunan 3 zanlıyı, 5 Kasım'da Akçadağ ilçesindeki operasyonla gözaltına aldı - Terörist M.A'nın, 5 yıldır faaliyet yürüttüğü terör örgütünde sözde özel kuvvet mensubu olduğu ve Türkiye'ye suikast, bombalı saldırı gibi eylemler için gönderildiği belirlendi - Keskin nişancı tüfeği kullanma, el yapımı patlayıcı hazırlama, suikast ve sabotaj yapma, paramotor eğitimleri aldığı belirlenen terörist, çok sayıda örgüt mensubunu teşhis etti, PKK/KCK'nın eylem ve taktiklerinin deşifresini sağladı - Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:12:56 -
Türkiye'ye suikast ve bombalı eylem için gönderilen terörist tutuklandı

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Türkiye'ye suikast ve bomba eylem gerçekleştirmek amacıyla gönderildiği tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel kuvvet mensubu terörist, Malatya'da yakalanarak tutuklandı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu M.A'nın, başkası adına kimlik kullanarak Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Şüpheli M.A. ile terör örgütüne iş birlikçi kazandırma faaliyetlerinde bulunan 3 zanlı, 5 Kasım'da Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

M.A'nın üst aramasında eylem amaçlı patlayıcı madde hazırlama tarifinin yazılı olduğu doküman ile bir miktar Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

- Çok sayıda terörist ile örgütün eylem ve taktiklerini deşifre etti

M.A'nın 5 yıldır faaliyet yürüttüğü terör örgütünde sözde özel kuvvet mensubu olduğu ve Türkiye'ye suikast, bombalı saldırı gibi eylemler için gönderildiği belirlendi.

Ayrıca teröristin, keskin nişancı tüfeği kullanma, el yapımı patlayıcı hazırlama, suikast ve sabotaj yapma ile son dönemde örgütün Türkiye geçiş için kullandığı paramotor eğitimleri aldığı anlaşıldı.

Kendisine gösterilen çok sayıda örgüt mensubunu teşhis eden terörist M.A, ifadeleriyle örgütün son dönemdeki eylem ve taktiklerinin deşifresini sağladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.

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