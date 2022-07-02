  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu petrol tahmini dünya gündemini altüst etti! Felaket tahmin olursa akaryakıt fiyatları 50 liranın üzerine fırlayacak

Bu rezaleti gavur yapmaz! Erkeklere satılan tişörte bak!

İmamoğlu yapmak için 170 milyon euro borç aldığı metroyu durdurdu!

Kiralık evde ‘fatura’ oyunu! Bunu yapan kim varsa açıkça söylüyoruz: Şerefsizsiniz

Türkiye'de ayçiçek yağında büyük vurgun! Kulaklarını, gözlerini resmen kapadılar

Tarlasında 1 milyar dolarlık petrol bulundu! O bakan, şov yapmakla suçlamış

Bu altına dikkat! Piyasaya sürüldü, sahte olduğunu kimse anlayamıyor

Parası için ‘akıllı yatırım’ yapanlar ahirete de akıllı yatırım yapıyor mu?

Türkiye'de Ukrayna-Rusya savaşı yoğunluğu

Ekonomide sevindiren haber! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Dünya Türkiye’ye söz vermişlerdi! Finlandiya'dan büyük döneklik
Dünya

Türkiye’ye söz vermişlerdi! Finlandiya'dan büyük döneklik

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini, "mutabık kalınan sözleri" yerine getirmedikçe onaylamayacağını duyurmasının ardından Fin yönetiminden akılalmaz bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 11:56:00 -
Türkiye’ye söz vermişlerdi! Finlandiya'dan büyük döneklik

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin talepleri ('suçluların / teröristlerin' iadesi) konusunda yaptığı açıklamada, "Muhtıra metninde yer alanların dışında başka hiçbir konuda anlaşma yok" dedi.

Dışişleri Bakanı'na göre, "Finlandiya kimseyi ölüm cezasına ya da işkence görmeye" gönderme niyetinde değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini, bu ülkeler "mutabık kalınan sözleri" yerine getirmedikçe onaylamayacağını söylemişti.

Erdoğan, "Bu ülkelerin bilhassa terörle mücadele alanında meşru taleplerimize yönelik bağlayıcı taahhütlerde bulunmaları, somut ve net adımlar atmaları gerektiğini kendilerine ifade ettik." demişti.

Ağız değiştirdiler

Ankara, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için terörle mücadele kanunlarında değişiklik yapması gerektiğini de belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Yle'ye verdiği mülakatta, terörle mücadele yasasında herhangi bir değişiklik üzerinde anlaşmaya varılmadığını ve üçlü muhtıranın da herhangi bir değişiklik içermediğini söyledi.

"Üzerinde anlaşmaya varılan her şey kağıda döküldü." diyen Bakan Haavisto, "Farklı görüşler dile getirilebilir, ancak muhtıra metninde yer alanlardan başka hiçbir şey üzerinde anlaşma olmadı." şeklinde konuştu.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtırada 'iadenin kolaylaştırılması' yer alsa da bunun ancak Avrupa suçluların iadesi anlaşmalarına uygun olarak gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Türkiye, belgenin imzalanmasından kısa süre sonra Finlandiya ve İsveç'ten 'şüpheli teröristleri' iade etmelerini istedi.

Türkiye son beş yılda Finlandiya'dan 12 kişinin iadesini istemişti.

Finlandiya'da Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunmuş herhangi bir kişi olup olmadığı sorusuna Haavisto, "Daha önceki (iade) talepleri de Finlandiya'da usulüne uygun olarak ele alınmış ve işleme konulmuştur. Bildiğim kadarıyla şu anda açık olan herhangi bir liste bulunmuyor." sözleriyle yanıt verdi.

Haavisto, Finlandiya vatandaşlarının hiçbir koşulda Türkiye'ye iade edilmeyeceğini ve zaten (iade) eşiğin de çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Fin Dışişleri Bakanı Haavisto, "Sınır dışı söz konusu olduğunda, kişinin Finlandiya'da bir terör suçu işlemiş ya da işlemeye hazırlanmış olması gerekmektedir. Finlandiya'nın kendi taahhütlerine (insan haklarına saygı konusundaki bağlılık) göre kimseyi ölüm cezasına ya da işkenceye gönderemeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah yaptığı açıklamada, "Üyelik için başvuran ülkelerin şartlarımızı kabul etmeleri ve bunu yazılı taahhüde bağlamaları ilk adımdır ve son iki ülke üye olmamıştır, üyelik davetine tabi olmuştur. Bunlarınki bir üyelik davetidir. Şartları yerine getirirlerse biz de üzerimize düşen görevi yaparız. Şimdi bu taahhütlerin her birinin hayata geçirildiğini görme vaktidir. Şayet bu konuda bir oyalama veya riyakarlık emaresi görürsek, en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin." demişti.

Kaynak: Euronews

15
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şeyh Şamil

Ayet de de belirtildiği üze kafirlere ve münafıklarla asla güvenmeyin. Bor anlaşma yapınca sıkıca takip edin cove iplerini de sıkıca bağlayın. Dönemdirler çünkü karakterleri 5 para etmez.

hamide günday

Allah'ım sen yardımcımız ol, neden gidip bu terör seevicilerle iş birliği yaptık. Artık yeter, vallahi oylarımızı böyle şeyler için bizden istemeyin
TÜM YORUMLARA GİT ( 15 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23