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Dünya

Türkiye’ye skandal tehdit! 'Bir kazaya neden olabilir'

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Ege'deki son gelişmelere ilişkin Türkiye'ye küstah bir tehditte bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:27:00 -
Türkiye’ye skandal tehdit! 'Bir kazaya neden olabilir'

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, 'Türkiye’nin provokatif eylemlerini sürdürmesi durumunda bunun bir kazaya sebep olacağı' şeklinde tepki çeken bir çıkışta bulundu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, bu hafta NATO yetkilileri ile iki defa telekonferans yaparak Türkiye'yi tehdit etti.

Konstantinos Floros, “Türkiye’nin Ege Denizi’nde ve Meriç Nehri’nde provakatif eylemlerini sürdürmesi durumunda bunun öngörülemeyen sonuçları olan bir kazaya sebep olacağı” şeklinde konuştu.

General Floros muhataplarıyla görüşmede “Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki ihlallerinin ve Ankara’nın Yunanistan’a karşı genel tavrının” oluşturduğu “bir kaza riskinin ve bunun getireceği ciddi sonuçların bir gerçek” olduğunu söyledi.

 

Genelkurmay Başkanı Floros kendisini ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'u taşıyan helikopterin Türkiye tarafından taciz edildiğini de ileri sürdü. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasını yalanlamıştı.

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Yorumlar

Angaralı

Kimse kimseyi tahrik etmesin, tahrik edilene savunma hakkı doğar.
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vedat uşaklıgil ataseven

HEMŞERİN EKREMİ SANA VERELİM KONU KAPANSIN.. OLUR MU?
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